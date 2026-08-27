וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'כי תבוא' • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת כי תבוא (יהדות)