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חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'כי תבוא' • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת כי תבוא (יהדות)

הווארט באידיש

הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת כי תבוא
הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת כי תבוא

הווארט בעברית

הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת כי תבוא
הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת כי תבוא

הווארט באנגלית

הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת כי תבוא
הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת כי תבוא
הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת כי תבוא

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