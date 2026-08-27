וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'כי תבוא' • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת כי תבוא (יהדות) כהכיכר השבת18:43 צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|18:26פרשת כי תבוא: האם האוכל לחם ויצא מביתו, צריך לברך שוב?יגאל גרוס|16:56הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת כי תבוא10100:00/3:55הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת כי תבוא הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת כי תבוא10100:00/3:52הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת כי תבוא הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת כי תבוא10100:00/4:00הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת כי תבוא הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת כי תבוא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:38הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל, וזועק: "תפסיקו להתקשר אל השדכנים" | צפוכיכר השבת|26.08.26
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