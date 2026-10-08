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פרשת בראשית

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הַמְּשִׂימָה - לְתַקֵּן אֶת הָעוֹלָם | צפו

לכל אדם יש אחריות. כל אחד מאיתנו יכול לבחור אם להוסיף לעולם פירוד וקלקול, או להוסיף טוב, צדק, חסד ואחריות. המשימה שלנו היא לתקן את העולם ולשמור עליו (פרשת שבוע)

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הרב יעקב גלויברמן
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פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הַמְּשִׂימָה - לְתַקֵּן אֶת הָעוֹלָם
פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הַמְּשִׂימָה - לְתַקֵּן אֶת הָעוֹלָם

פרשת בראשית פותחת את התורה בסיפור בריאת העולם. במשך שישה ימים בורא הקדוש ברוך הוא את היקום כולו, שלב אחר שלב, עד שנוצר עולם שלם ומסודר.

אבל כבר בתחילת הדרך משהו משתבש. אדם וחווה חוטאים בעץ הדעת, קין הורג את הבל מתוך קנאה, ובהמשך האנושות כולה הולכת ומידרדרת, עד לדור המבול ולדור הפלגה.

הפגיעה אינה רק ביחסים שבין האדם לבוראו, אלא גם ביחסים שבין אדם לחברו. העולם שנברא בצורה מושלמת מתחיל להיפגם דווקא בגלל מעשיו של האדם.

וכאן טמון מסר עמוק. התורה אינה רק מספרת לנו מה קרה בעבר, היא מלמדת אותנו איך לחיות בהווה. חז"ל מלמדים שההתדרדרות המוסרית המתוארת כבר בפרשה הראשונה בתורה היא תמרור אזהרה לכל אדם.

העולם הופקד בידינו לא כדי לקלקל אותו, אלא כדי לשמור עליו, לבנות אותו ולתקן אותו. גם עוד לפני מתן תורה, האנושות נדרשה לכללים בסיסיים של מוסר ואנושיות. לכן ניתנו שבע מצוות בני נח, כדי שהעולם יוכל להתקיים בצורה מתוקנת, ישרה ומוסרית.

והמסר של פרשת בראשית ברור: לכל אדם יש אחריות. כל אחד מאיתנו יכול לבחור אם להוסיף לעולם פירוד וקלקול, או להוסיף טוב, צדק, חסד ואחריות. המשימה שלנו היא לתקן את העולם ולשמור עליו.
הרב יעקב גלויברמןפרשת בראשית

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