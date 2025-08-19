עמית סגל: זו הסיבה לכך שאני לא עונד את סיכת החטופים בשידור

הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל התייחס לעובדה שאינו עונד את סיכת החטופים המפורסמת בשידור בטלוויזיה, והסביר שהוא לא חושב שהישראלים זקוקים לתזכורת בנושא החטופים וכי הדבר הנכון שהיה עוזר להחזיר את החטופים מהר יותר היה דווקא אילו היו מראים שכביכול לא אכפת מהם.

את הדברים אמר במהלך תכנית 'ריאיון מיוחד' בקשת 12, שתשודר הערב (שלישי), ובה נשאל שאלות בלתי שגרתיות. את השאלה על סיכת החטופים השמיעה המנחה רותם סלע.

סגל הבהיר כי בעת שמתראיין לרשתות הזרות כן עונד את הסיכה והמשיך: "אני לא חושב שאנחנו צריכים תזכורת. אנחנו בני אדם ואכפת לנו מאוד מהחטופים, אבל אם היינו יכולים לעשות כאילו לא אכפת לנו, כמו שגולדה מאיר, למשל, עשתה עם החטופים השבויים במלחמת יום כיפור - זה היה עוזר להחזיר אותם יותר מהר".

הוא הוסיף: "ולכן אני חושב שאת המאמצים שלנו, אנחנו צריכים להשקיע בללחוץ למשל על קטאר. אם קטאר תחליט, החטופים יחזרו. אבל היא לא לוחצת".

כשנשאל אם לדעתו ההחלטה לא תלויה בנתניהו, השיב שאם נתניהו יחליט אם יחזרו במחיר שלדעתו יביא לחטיפה הבאה.

"הבעיה במדינת ישראל", הוא הוסיף כשהגיב לשאלה אם לא נכון לקיים את הדיון הזה רק לאחר שהחטופים יחזרו, "היא שכשכולם בבית שוכחים מזה כבר. אחרי שגלעד שליט חזר, אמרו זהו מעכשיו נעשה חוק אחד תמורת אחד וזהו. בפועל אף אחד לא חוקק את זה".