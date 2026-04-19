בנו של הראפר עלה לתורה: "שרשרת של דורות ממשיכה מול העיניים"

הראפר יואב אליאסי 'הצל' חגג בסוף השבוע האחרון עלייה לתורה לרגל הבר מצווה של בנו הבכור קאי.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הוא כתב: "קאי הבן הבכור שלי עלה לתורה ואני מודה שהיה זה אחד הרגעים הכי מרגשים שחוויתי כאבא, כשהייתי בגילו לא באמת הבנתי את העוצמה והמשמעות של הרגע הזה.

"הפעם הרגשתי כל שנייה לראות את הילד התל אביבי שלי עומד שם, עטוף במסורת יהודית בת אלפי שנים, קורא את הפרשה בביטחון, בעוצמה, בקול צלול זה היה רגע שלא אשכח כל החיים".

בהמשך דבריו כתב: "פתאום אתה מבין איך שרשרת של דורות ממשיכה מול העיניים שלך, איך ילד שעד לא מזמן היה בידיים שלך, עומד זקוף והופך לגבר קטן, הלב שלי התמלא גאווה, תודה והתרגשות, רגעים כאלה מזכירים לנו מי אנחנו, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים".