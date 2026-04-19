כיכר השבת
"מראות קשים"

המשפיענית החרדית: בעלי בטראומה אחרי שטיפל בתאונה הקשה

לעוקביה ברשתות החברתיות, סיפרה גיטי וינר כי בעלה אבי לקה בטראומה לאחר שטיפל בזירת התאונה הקשה בחול המועד פסח, בה נהרגה לאה זינגר ע"ה | צפו (אנשים)

אושיית הרשת גיטי וינר חשפה היום (ראשון) כי בעלה, אבי וינר, לקה בטראומה לאחר שטיפל בזירת התאונה הקשה שאירעה בחול המועד פסח בבולגריה - שבה נהרגה לאה זינגר ע"ה ונפצעו עוד מספר בני אדם.

וינר סיפרה לעוקביה ברשתות החברתיות: "בעלי אבי נחשף למראות קשים בתאונת הדרכים במהלך חופשת הפסח בבולגריה - ולקה בטראומה, אנחנו מתפללים שיחזור לאיתנו במהרה".

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', התאונה אירעה בחול המועד פסח כאשר קבוצת נופשים חזרה מתפילה בציון 'הפלא יועץ' בסיליסטרה.

לאה זינגר ע"ה בת ה-36, תושבת רחוב 'החומה השלישית' בירושלים, נהרגה בתאונת הדרכים המחרידה, המנוחה ע"ה היא בתו של העסקן הרב חיים כהן יו"ר ארגון 'לינת החסד' - המנוחה ע"ה הייתה דמות מוכרת ואהובה במסדרונות בית החולים 'הדסה עין כרם', שם ניהלה במסירות את המשחקייה של ארגון 'יד אברהם', למרות שלא זכתה לפרי בטן משלה, היא הייתה ה'אמא' של מאות ילדים שעברו תחת ידיה בבית החולים.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור שאר הפצועים בתאונה שנפצעו בתאונה בדרגות שונות וחלקם מאושפזים בבתי החולים.

