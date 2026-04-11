השחקנית מגיבה לביקורת: "לא טענתי שצה"ל מבצע פשעי מלחמה"

אחרי הביקורת שספגה בעקבות ההחלטה שתדליק משואה בטקס יום העצמאות, השחקנית הישראלית חנה לסלאו הבהירה, בפוסט שפרסמה הערב (מוצאי שבת) כי מעולם לא טענה שחיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה.

הביקורת נגדה נגעה בין היתר להצטרפותה לפי הדיווחים למכתב האמנים נגד המלחמה. בין המבקרים אותה היה איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל ז"ל. הוא כתב בין היתר: "איך תוכלי לעמוד על ההר הזה, הר הרצל, כשבנינו הקדושים, ובהם עמית שלי, שכובים שם במרחק נגיעה ממך, ולהביט להם בעיניים?"

הערב כאמור פרסמה לסלאו פוסט הבהרה אישי ונוקב בחשבון הפייסבוק שלה, בו מבקשת להשיב למבקריה ולהדגיש את הקשר הבלתי נתיק שלה לצה"ל ולמדינת ישראל. לסלאו בחרה לפתוח בהודיה לאלו שתמכו בה, אך מיהרה לעבור לנושא הבוער: הניסיון להציג אותה כמי שמתנגדת לצבא. היא הדגישה כי הוריה היו שורדי שואה שראו במדינה חלום שהתגשם, וציינה בגאווה את שירותה הצבאי בלהקת פיקוד דרום בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כמו גם את שירותם של שני בניה.

לסלאו הכחישה בפוסט באופן נחרץ את הטענות כי תקפה את חיילי צה"ל בעבר. לדבריה, מעולם לא טענה כי חיילים מבצעים פשעי מלחמה, והבהירה כי גם כאשר הביעה דעות פוליטיות או חברתיות שאינן בקונצנזוס, הן מעולם לא כוונו נגד הלוחמים. היא חתמה את דבריה בקריאה לאחדות.

"שבוע טוב לכולם", היא כתבה. "אני מודה מעומק הלב לכל מי שבירך, חיזק ושמח יחד איתי על הבחירה בי להשיא משואה ביום העצמאות. דווקא בתקופה שבה יש כל כך הרבה קשיים ומחלוקות אני גאה על הזכות להיות חלק מהניסיון לאחות ולאחד בין כל חלקי החברה הישראלית. אני אוהבת בכל ליבי את המדינה הזאת, מדינה שהייתה חלום חייהם של הוריי, שורדי אושוויץ שקמו מן התופת ובנו כאן בית. ואני אוהבת ומוקירה את צה"ל ואת חייליו, חיילי הצבא שבו שירתתי ושבו שירתו בגאווה שני ילדיי.

"בניגוד לדברים שיוחסו לי, מעולם לא טענתי דבר נגד צה"ל ומעולם לא טענתי שחייליו מבצעים פשעי מלחמה. אני מגבה אותם, אוהבת אותם וקשורה אליהם בכל נימי נפשי. אני גאה על הזכות להופיע מול דורות של חיילים בחמישים השנה האחרונות, משירותי הצבאי כחיילת בלהקת פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים ועד היום.

"גם כשאמרתי את דעתי והיא לא תמיד נוחה לכולם היא מעולם לא הופנתה נגד החיילים שמגנים על הבית של כולנו בגבורה ובמסירות. טקס המשואות חייב להיות מעל לכל מחלוקת. בשם האמונה הזו אני בוחרת לעמוד על הבמה בהר הרצל ביום העצמאות. והלוואי שנדע לעצור לרגע, להקשיב ולזכור מה מחבר בינינו ולא רק מה שמפריד. שבוע טוב ואהבה גדולה לכולם!".