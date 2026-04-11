ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (מוצאי שבת) בחריפות את נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן, זאת על רקע המתיחות המדינית המתמשכת בין ירושלים לאנקרה וההסלמה המילולית מצד המנהיג הטורקי בתקופה האחרונה.

בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת החברתית X, הבהיר נתניהו כי מדינת ישראל תחת הנהגתו נחושה להמשיך במערכה נגד משטר הטרור האיראני וגרוריו הפרוסים ברחבי המזרח התיכון, תוך שהוא מציב ניגוד מוחלט בין המדיניות הישראלית לבין התנהלותו של ארדואן בזירה האזורית.

"ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים", צייץ ראש הממשלה.

נתניהו בחר להציף בדבריו בין היתר את הסוגיה הכורדית - נושא שנחשב לנקודת תורפה רגישה עבור הממשל באנקרה. ראש הממשלה האשים את ארדואן בכך שהוא מבצע טבח באזרחיו הכורדים, אמירה שנועדה להציג את הצביעות שבביקורת הטורקית על מוסר הלחימה של ישראל.

במהלך המלחמה מול איראן הודיעה טורקיה באופן רשמי כי עוקבת מקרוב אחר פעולותיו של "ארגון הטרור" הכורדי-איראני PJAK, המאיים לדבריה על ביטחון איראן ועל היציבות האזורית כולה. ההצהרה הגיעה על רקע דיווחים כי קבוצות כורדיות קיימו התייעצויות עם ארצות הברית בנוגע לאפשרות של תקיפת כוחות הביטחון האיראניים במערב המדינה, כחלק מהמערכה של ארה"ב וישראל נגד איראן.

במשרד ההגנה באנקרה הדגישו כי ה-PJAK, המקיים קשרים הדוקים עם ארגון ה-PKK, מלבה בדלנות אתנית ופוגע בשלום האזורי. טורקיה, חברת נאט"ו הנמצאת כעת במאמצים להשגת שלום עם ה-PKK בעיראק, הבהירה כי היא מתנגדת בתוקף לשיתוף פעולה של בעלת בריתה וושינגטון עם המיליציות הכורדיות באיראן.

המסר הטורקי הפך לאולטימטום מפורש: תגובה צבאית טורקית תגיע באופן מיידי אם כוחות כורדיים יקחו חלק בתקיפות נגד איראן. עמדה נחרצת זו מסבכת באופן משמעותי את התוכניות האמריקאיות להסתייע בקבוצות כורדיות לצורך מבצעים במערב איראן, כאשר אנקרה רואה בכך קו אדום ביטחוני.