"מסייע וטובח"

מכוון לעבר טורקיה וארדואן: הציוץ הסוער והחריף של נתניהו בצאת השבת

נתניהו בציוץ ברשת X: "ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים" (חדשות)

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה תקף הערב (מוצאי שבת) בחריפות את נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן, זאת על רקע המתיחות המדינית המתמשכת בין ירושלים לאנקרה וההסלמה המילולית מצד המנהיג הטורקי בתקופה האחרונה.

בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת החברתית X, הבהיר נתניהו כי מדינת ישראל תחת הנהגתו נחושה להמשיך במערכה נגד משטר הטרור האיראני וגרוריו הפרוסים ברחבי המזרח התיכון, תוך שהוא מציב ניגוד מוחלט בין המדיניות הישראלית לבין התנהלותו של ארדואן בזירה האזורית.

"ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים", צייץ ראש הממשלה.

נתניהו בחר להציף בדבריו בין היתר את הסוגיה הכורדית - נושא שנחשב לנקודת תורפה רגישה עבור הממשל באנקרה. ראש הממשלה האשים את ארדואן בכך שהוא מבצע טבח באזרחיו הכורדים, אמירה שנועדה להציג את הצביעות שבביקורת הטורקית על מוסר הלחימה של ישראל.

במהלך המלחמה מול איראן הודיעה טורקיה באופן רשמי כי עוקבת מקרוב אחר פעולותיו של "ארגון הטרור" הכורדי-איראני PJAK, המאיים לדבריה על ביטחון איראן ועל היציבות האזורית כולה. ההצהרה הגיעה על רקע דיווחים כי קבוצות כורדיות קיימו התייעצויות עם ארצות הברית בנוגע לאפשרות של תקיפת כוחות הביטחון האיראניים במערב המדינה, כחלק מהמערכה של ארה"ב וישראל נגד איראן.

במשרד ההגנה באנקרה הדגישו כי ה-PJAK, המקיים קשרים הדוקים עם ארגון ה-PKK, מלבה בדלנות אתנית ופוגע בשלום האזורי. טורקיה, חברת נאט"ו הנמצאת כעת במאמצים להשגת שלום עם ה-PKK בעיראק, הבהירה כי היא מתנגדת בתוקף לשיתוף פעולה של בעלת בריתה וושינגטון עם המיליציות הכורדיות באיראן.

המסר הטורקי הפך לאולטימטום מפורש: תגובה צבאית טורקית תגיע באופן מיידי אם כוחות כורדיים יקחו חלק בתקיפות נגד איראן. עמדה נחרצת זו מסבכת באופן משמעותי את התוכניות האמריקאיות להסתייע בקבוצות כורדיות לצורך מבצעים במערב איראן, כאשר אנקרה רואה בכך קו אדום ביטחוני.

7
נתניהו הכניס לו חזק וזה בדיוק מה שצריך ארדואן הוא תומך טרור במסווה של נשיא הגיע הזמן להפסיק לגמגם מולו ולעבור למתקפה גם מדינית וגם צבאית נגד השלוחות שלו ושל איראן בלבנון למחוק את חיזבאללה ולהראות לארדואן שמי שמתעסק עם ישראל נכווה
דורון
6
למחוק את כל גרורות הטרור בחדות של חילת ארדואן צבוע כמו הנחש נתניהו ענה לו יפה מאוד עכשיו שהצבא ימשיך להחריב את המפקדות של חיזבאללה בלבנון ה' יתברך ייתן כוח ללוחמים שלנו להשמיד את האויב
סעדיה
5
נגמר אירן צריך אויב חדש נתחיל עם טורקיה הרי אסור שיהיה כאן שקט
אמסלם
4
ארדואן יא רשע אתה והחברים שלך מאיראן זה הכל עבודה זרה נתניהו נתן לך בשיניים וחשף את הפרצוף הצבוע שלך צריך למחוק את חיזבאללה בלבנון עד היסוד, חלאס עם הדיבורים תנו להם בראש שיידעו מי זה עם ישראל
אביגדור
3
ארדואן מטיף לנו מוסר בזמן שהוא עושה טיפול פנים לכורדים? נתניהו נתן לו תשובה שדורשת פלסטר הגיע הזמן שצה"ל יעשה שיפוץ יסודי לחיזבאללה בלבנון, פשוט בשביל הנימוס
ציון
2
ארדואן הוא בצ'ה (ילד) קטן ליד המזימות של טהרן ונתניהו חשף את המשחק שלו חצי עולם בשיחות שלום וחצי עולם באש הגיע הזמן שחיזבאללה ירגישו את החצי של האש עד הסוף
מנשה
1
למה התמונה הזאת בדוקא? ליצור מצג שלילי על האיש?!
משה

