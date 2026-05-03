חמישה נהגו בפראות ביערות בן שמן ונעצרו על ידי הכוחות | תיעוד

במסגרת מבצע אכיפה רחב היקף שקיימו כוחות משטרת ישראל ומג"ב במהלך שני סופי השבוע האחרונים, נעצרו חמישה חשודים ביערות בן שמן, יער מקסיקו והסביבה.

המבצע, שמוביל מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, מכונה "צמיחה בטוחה" ומכוון נגד נהגים המשתוללים בצירי התנועה ובשטחים הפתוחים.

בפעילות השתתפו כוחות רבים ובהם שוטרי מרחב שפלה מתחנת מודיעין, לוחמי יס"מ, משטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים הארצית, לוחמי ומתנדבי מג"ב מרכז ויחידת הפיקוח של קק"ל. הכוחות פעלו במטרה למנוע נהיגה מסוכנת המסכנת את הציבור באזור.

מרדפים ומעצרים

במהלך הפעילות ניסו מספר נהגים להימלט מהשוטרים, אך בתום מרדפים נעצרו ונתפסו הכלים. בין החשודים שנעצרו היה נהג פסול נהיגה וללא רישיון מתאים, שנהג באופנוע שטח המיועד למסלול סגור בלבד.

העצורים הועברו להמשך טיפול יחידת הבוחנים של מרחב שפלה, ובהתאם לממצאים יובאו לדיון בבית המשפט. כידוע, מרדפים אחרי עברייני תנועה הפכו לתופעה נפוצה בשנה האחרונה, כאשר נהגים רבים מנסים להימלט מהשוטרים במקום לעצור כנדרש.

עשרות דוחות והורדות מהכביש

בנוסף למעצרים, במסגרת המבצע נרשמו עשרות דוחות תנועה, בוצעו הורדות מהכביש לכלים בעלי ליקויי בטיחות ושינויים אסורים, ואותרו נהגים ללא רישיון מתאים. חלק מהכלים הועברו להמשך טיפול ונבחנת אפשרות לחילוטם.

יצוין כי בחודשים האחרונים מתמודדת המשטרה עם תופעה של נהיגה ללא רישיון בקרב אוכלוסיות שונות, כאשר חלק מהנהגים נתפסים שוב ושוב ללא שינוי בהתנהגותם.

ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד נהיגה מסכנת חיים ובריונות בכביש ובשטחים הפתוחים, למען שלום הציבור וביטחונו".