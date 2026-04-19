כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב נחף בן 37, בגין השלכת רימון הלם לעבר בניין מגורים בגליל, תקיפה באמצעות מטף כיבוי אש והתחזות לאדם אחר במטרה להכשיל את מעצרו.

האירוע התרחש על רקע סכסוך בין הנאשם לקורבן בעקבות שימוש ברכב ללא רשות ונטילת ציוד וכלי עבודה.

על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז חיפה, ביום 02/03/26 התקבל דיווח במשטרה אודות רימון הלם שהושלך לעבר בניין מגורים באזור הגליל. שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום ופתחו בחקירה מיידית, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

תקיפה במטף כיבוי אש

מחומר החקירה עלה כי בין הנאשם לקורבן הייתה היכרות מוקדמת, וכי הנאשם השתמש ברכבו של הקורבן ללא רשות ונטל ממנו ציוד וכלי עבודה. מספר שעות טרם אירוע השלכת הרימון, במפגש בין השניים, זיהה הנאשם את הקורבן יושב ברכב ותקף אותו באמצעות מטף כיבוי אש.

בתחקור ראשוני הצליחו שוטרי המחוז להתחקות אחר הרכב החשוד ששימש את הנאשם באירוע. עם התקדמות החקירה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, נפרסו כוחות משטרה רבים לאיתור החשוד.

נעצר בעכו כשמתחזה לאדם אחר

בפעילות מבצעית אותר הנאשם בעיר עכו, כשהוא מנסה להתחזות לאדם אחר במטרה להכשיל את מעצרו. הנאשם נעצר והובא לחקירה במשטרה, ועם סיום שלב החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה.

פרקליטות מחוז חיפה הגישה לצד כתב האישום גם בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, בשל חומרת המעשים המיוחסים לו ובשל ניסיונו להתחזות לאדם אחר במעצרו.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד פורעי החוק למיצוי הדין עמם למען שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי". יצוין כי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פועלים סביב השעון במאבק בפשיעה האלימה, הן באופן גלוי והן באופן סמוי.