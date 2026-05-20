מסתערבי מג״ב איו״ש עצרו מבוקש בבית קפה בקלקיליה
מסתערבי מג״ב איו״ש פעלו אמש (שלישי) בהכוונה מודיעינית מדויקת של שב״כ בפיקוד חטיבת אפרים, למעצר מבוקש במרחב קלקיליה, החשוד בפעילות טרור ובהשתייכות לארגון הטרור ׳תנזים׳.
עם קבלת ההכוונה המודיעינית, נערכו המסתערבים בשילוב כוחות מסוערבים וכוחות גלויים לביצוע המעצר.
כוח המסתערבים, שהגיע באופן סמוי לבית קפה בעיר קלקיליה בו שהה המבוקש, איתר וזיהה אותו, ובתזמון מדויק פשטו הכוחות על המקום ועצרו את המבוקש.
עם ביצוע המעצר, החלו להתפתח במקום הפרות סדר אלימות לעבר כוחות הביטחון שפעלו במרחב.
"אין נפגעים לכוחותינו", נמסר מדוברות המשטרה: "המבוקש שנעצר הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי".
