כיכר השבת
הגיעו באופן סמוי

תיעוד דרמטי: המג"בניקים הסתערו על מבוקש בבית קפה בשומרון | צפו

כוח המסתערבים, שהגיע באופן סמוי לבית קפה בעיר קלקיליה בו שהה המבוקש, איתר וזיהה אותו, ובתזמון מדויק פשטו הכוחות על המקום ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

מסתערבי מג״ב איו״ש עצרו מבוקש בבית קפה בקלקיליה
מסתערבי מג״ב איו״ש עצרו מבוקש בבית קפה בקלקיליה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מסתערבי מג״ב איו״ש פעלו אמש (שלישי) בהכוונה מודיעינית מדויקת של שב״כ בפיקוד חטיבת אפרים, למעצר מבוקש במרחב קלקיליה, החשוד בפעילות טרור ובהשתייכות לארגון הטרור ׳תנזים׳.

עם קבלת ההכוונה המודיעינית, נערכו המסתערבים בשילוב כוחות מסוערבים וכוחות גלויים לביצוע המעצר.

כוח המסתערבים, שהגיע באופן סמוי לבית קפה בעיר קלקיליה בו שהה המבוקש, איתר וזיהה אותו, ובתזמון מדויק פשטו הכוחות על המקום ועצרו את המבוקש.

עם ביצוע המעצר, החלו להתפתח במקום הפרות סדר אלימות לעבר כוחות הביטחון שפעלו במרחב.

"אין נפגעים לכוחותינו", נמסר מדוברות המשטרה: "המבוקש שנעצר הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי".

מעצר מבוקשיםמבוקשיםקלקיליהמבוקשמעצר מבוקש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר