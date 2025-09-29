המשטרה צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמישי נכנגד פעיל מחאה, שנחשד כמעורב באירוע הצתת הפחים סביב מעון ראש הממשלה נתניהו בירושלים לפני כחודש.

כמו כן, בשעות הצהריים נעצר על ידי בלשי המשטרה במסגרת חקירה זאת שמתנהלת במחוז ירושלים, חשוד נוסף במעורבות באותם מעשי ההצתה והוא הועבר לחקירה

במהלך היום (שני), ולאחר שהושלמה חקירתו של חשוד נוסף (58, רמת השרון) המעורב בפרשיית ההצתות שנחקרת בתחנת מוריה שבמרחב ציון ירושלים, הוגשה הצהרת תובע על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים על ידי הפרקליטות.

מעצרו של חשוד זה שנעצר בתאריך 21.9, הוארך מעת לעת לאחר שבתחילה נדרשה התערבותו של בימ"ש מחוזי, ובתוך כך גובשה על ידי חוקרי המשטרה תשתית ראייתית למעשיו לרבות קשירת קשר בינו לבין מעורבים נוספים, שנגד ארבעה מתוכם הוגש אמש בבימ"ש כתב אישום על ידי הפרקליטות ובקשה להורות על מעצרם עד לתום ההליכים.

בתום דיון זה שהתקיים היום בבימ"ש, הוארך מעצרו של החשוד ב-3 ימים נוספים, עד לתאריך 1.10, לטובת הגשת כתב האישום ובקשה להורות על המשך מעצרו.

בנוסף, וכחלק מחקירה בלתי מתפשרת אותה מנהלת תחנת מוריה כאמור בעקבות מעשים חמורים אלו שנעשו שהסבו נזק רב וסיכנו חיי אדם בבוקר ה-3.9 בשכונה הירושלמית, היום בשעות הצהריים הגיעו בלשי תחנת מוריה אל ביתו של חשוד נוסף והוא נעצר בכפוף לצו בימ"ש שניתן מבעוד מועד.

החשוד, תושב השפלה בשנות ה-50 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת מוריה ומחר, צפויה המשטרה להביאו בפני בימ"ש לדיון בעניינו.

זה קרה, כזכור, במסגרת "יום מחאה" שהוצג בין היתר כקריאה למען שחרור החטופים. מספר פחים וצמיגים בערו בסמיכות לבית ראש הממשלה. כתוצאה מכך נגרם נזק כבד לכלי רכב שחנה באזור - כלי רכב שהתברר כי שייך למילואימניק.

אחד מהפעילים הואשם בעבירות של הצתה, גרימת נזק בזדון, חבלה במזיד לרכב ושיבוש הליכי משפט. מכתב האישום של ארבעת הפעילים האחרים עולה כי הפעילים תכננו ליצור "טבעת אש" סביב בית ראש הממשלה בכך שיבעירו מספר מוקדים שונים.

העיתונאי עמית סגל דיווח עוד כי עולה שהפעילים תקשרו ביניהם באפליקציית "סיגנל", ואף נפגשו פיזית יום לפני הביצוע.

במשטרה טרם יודעים להגיד מי הפעיל שגרם להצתת רכב המילואימניק באותו בוקר, כשהצית פח סמוך.

בפרקליטות ביקשו להאריך את מעצר החשודים וטענו כי המעשים המיוחסים להם מלמדים על "מסוכנות גבוהה".

ביום חמישי האחרון פרסמו במשטרה תיעוד מהצתת הפחים. המשטרה מסרה כי במסגרת החקירה נאספו ממצאים רבים - ביניהם בין היתר תיעודי מצלמות אבטחה באזור.

יצויין כי החשוד הראשון בפרשה, תושב המרכז בשנות ה-60 לחייו, נעצר כבר באותו היום לחקירה, ולמחרת הוארך מעצרו בבית המשפט.