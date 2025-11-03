כשבוע ימים לאחר חשיפת החקירה, המשטרה עצרה הלילה (שני) את הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, לאחר ששעות קודם לכן היא אותרה בחיים. יחד איתה נעצר אלוף משנה מתן סולומש, מי שהיה עד לאחרונה התובע הצבאי הראשי בצה"ל. השניים יובאו במהלך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.

תומר ירושלמי חשודה בהדלפת הסרטון בחשד להתעללות בשדה תימן ולאחר מכן בהגשת תצהיר כוזב לבג"צ בכך שטענה כי לא ניתן לגלות מי הדליף את הסרטון.

מה שהוביל את המשטרה לבצע את מעצרה הלילה היה החשש כי תומר-ירושלמי ביימה את היעדרותה בכדי להעלים את מכשיר הטלפון שלה ובו ראיות - לכאורה - בתיק החקירה נגדה.

כזכור, אמש התקיימו חיפושים נרחבים אחר תומר-ירושלמי בשל מכתב שהשאירה בביתה ומאז נעלמו עקבותיה. במהלך הערב היא יצרה קשר עם בעלה ממכשיר טלפון אחר, אך מכשיר הטלפון שלה לא אותה עד שעות אלו.

המשטרה מסרה הלילה הודעה קצרה לפיה: "בהמשך לפניות כתבים נעדכן כי במסגרת החקירה המתנהלת ע״י צוות מיוחד במשטרת ישראל , בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, לפני זמן קצר הוחלט על מעצרם של שני מעורבים מרכזיים בפרשה.

"בהתאם להתפתחות החקירה, השניים צפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב".

כזכור, בפתח ישיבת הממשלה אתמול, טען ראש הממשלה נתניהו: "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע"