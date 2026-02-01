המשאית שנתפסה ( צילום: דוברות המשטרה )

שלושה תושבי דיר בלוט נעצרו לאחר שבמשאיתם אותרו אופנועים גנובים ורכבי שטח. המשטרה הבהירה כי תפעל למיצוי הדין עם עברייני רכוש המנסים להימלט לשטחי יהודה ושומרון.

שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עצרו בסוף השבוע שלושה חשודים שהובילו במשאית כלי רכב גנובים ורכבי שטח ללא תוקף. המעצר התבצע במהלך פעילות יזומה של תחנת הבקעה ולוחמי מג"ב איו"ש, שכללה הקמת מחסומי ביקורת בצירי התנועה באזור. במהלך בדיקת המשאית במחסום, גילו השוטרים כי הנהג, תושב דיר בלוט, מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. בחיפוש במטען המשאית נמצאו שני אופנועי שטח שהוכרזו כגנובים בין השנים 2022–2023, וכן שני רכבי שטח מסוג מאבריק שאינם בתוקף.

האופנוע שהתגלה במשאית ( צילום: דוברות המשטרה )

שלושת יושבי המשאית, תושבי דיר בלוט בגילאי 19 עד 21, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה בבקעה.

מהמשטרה נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול עבירות רכוש ופגיעה בביטחון הציבור. "נמשיך כל העת בפעילות נחושה תוך פריסת כוחות משטרה בסיוע לוחמי מג״ב ברחבי גזרת המחוז, זאת במטרה לסכל עבירות פליליות ועבירות רכוש בפרט הפוגעות בביטחון הציבור ורכושו. יחד עם זאת, לא נרפה ידנו לאיתורם של מעורבים בעבירות אלו שטועים כי שטחי יהודה ושומרון מהווים עבורם מקלט, נחקור אותם ונמצה עמם את הדין", לשון הודעת המשטרה.