כיכר השבת
בפעילות יזומה

הנהג לא הוציא רישיון מימיו: השוטרים עצרו משאית - ומצאו שם שלל רב

שוטרים עצרו משאית חשודה, והופתעו לגלות את השלל הרב שבתוכה | מלבד התכולה הפלילית, התברר כי הנהג היה מעולם לא הוציא רישיון נהיגה (חדשות, משטרה) 

המשאית שנתפסה (צילום: דוברות המשטרה)

שלושה תושבי דיר בלוט נעצרו לאחר שבמשאיתם אותרו אופנועים גנובים ורכבי שטח. המשטרה הבהירה כי תפעל למיצוי הדין עם עברייני רכוש המנסים להימלט לשטחי יהודה ושומרון.

שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עצרו בסוף השבוע שלושה חשודים שהובילו במשאית כלי רכב גנובים ורכבי שטח ללא תוקף.

המעצר התבצע במהלך פעילות יזומה של תחנת הבקעה ולוחמי מג"ב איו"ש, שכללה הקמת מחסומי ביקורת בצירי התנועה באזור.

במהלך בדיקת המשאית במחסום, גילו השוטרים כי הנהג, תושב דיר בלוט, מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. בחיפוש במטען המשאית נמצאו שני אופנועי שטח שהוכרזו כגנובים בין השנים 2022–2023, וכן שני רכבי שטח מסוג מאבריק שאינם בתוקף.

האופנוע שהתגלה במשאית (צילום: דוברות המשטרה)

שלושת יושבי המשאית, תושבי דיר בלוט בגילאי 19 עד 21, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה בבקעה.

מהמשטרה נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול עבירות רכוש ופגיעה בביטחון הציבור. "נמשיך כל העת בפעילות נחושה תוך פריסת כוחות משטרה בסיוע לוחמי מג״ב ברחבי גזרת המחוז, זאת במטרה לסכל עבירות פליליות ועבירות רכוש בפרט הפוגעות בביטחון הציבור ורכושו. יחד עם זאת, לא נרפה ידנו לאיתורם של מעורבים בעבירות אלו שטועים כי שטחי יהודה ושומרון מהווים עבורם מקלט, נחקור אותם ונמצה עמם את הדין", לשון הודעת המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר