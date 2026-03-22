מי מטפל בהסתה לטרור? בן גביר והיועמ"שית שוב על מסלול התנגשות

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה דורשת ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעצור באופן מיידי את פעילות "מדור ההסתה" החדש שהקים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ושעוסק בניטור התבטאויות ברשת של "יעדים משטרתיים" - ובין היעדים יוכלו להיכלל גם מפגינים, מובילי מחאות ופעילים פוליטיים.

החשש הוא שבן גביר, באמצעות הקצין המיועד לעמוד בראש היחידה, ינהל מעקבים אחרי פעילים פוליטיים בטיעון שהם מסיתים.

בתגובה כתב השר בן גביר: "מדור ההסתות במשטרה הוקם לבקשת המשטרה ופועל מתחילת המלחמה לאיתור מסיתים לטרור ברשתות החברתיות על מנת לעצור אותם באופן מיידי".

לדברי בן גביר, "המדור הינו אחד הגורמים המשמעותיים שהביאו לירידה הדרמטית בפיגועים, וכתוצאה ישירה הרמדאן השנה היה השקט ביותר בעשור האחרון. לכן, המשמעות היא שהיועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו. דם נרצחי פיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר", סיים.

גם מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיב לדרישת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לעצור באופן מיידי את פעילות "מדור ההסתה" החדש, שהוקם על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

המפכ"ל הבהיר כי הוא דוחה את בקשתה, ודרש שלא תתערב במינויים במשטרה ולא תעסוק ב"רכילות זולה". בן גביר הגיב גם הוא, ותקף: "היועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו".