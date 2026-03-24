כיכר השבת
פשיטה חשאית על המבנה

תיעוד: כך לוחמי הימ"מ עצרו שני חשודים מחוליה שהתאמנה לביצוע פיגועים

בתיעוד שמתפרסם כעת, חודש לאחר המעצר, ניתן לראות את לוחמי הימ"מ מגיעים למבנה בו שהו החשודים, מאתרים את החשודים ועוצרים אותם

הפשיטה של לוחמי הימ"מ והמעצרים (צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי דיווחו על סיכול התארגנות חוליה מאום אל-פחם, אשר התאמנה לטובת ביצוע פיגועים באמצעות נשק. כעת מפרסמת המשטרה תיעוד מפעילות לוחמי הימ,מ שבוצעה בתאריך 15.02.2026.

במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת מחוז חוף במשטרת ישראל, נערכו לוחמי הימ"מ למעצר יעדים בעיר אום אל-פחם ופשטו על שני מתחמים השייכים לחשודים. במהלך הפשיטה נעצרו שני חשודים נוספים מתוך חברי החוליה.

בתיעוד ניתן לראות את לוחמי הימ"מ מגיעים למבנה בו שהו החשודים, מאתרים את החשודים ועוצרים אותם.

בחיפוש שבוצע במתחמים נתפסו אמצעי לחימה ואמצעים נוספים.

בתום מיצוי כלל פעולות החקירה, הצליחו המשטרה והשב"כ לגבש תשתית ראייתית נגד החשודים. בתוך כך, הוגשה הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז חיפה, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

