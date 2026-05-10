המזוזות שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך התקופה האחרונה, התקבלו במשטרה מספר דיווחים אודות אירועים שבהם נתלשו ונגנבו מזוזות מבתי מגורים בערים חולון ובת ים. בעקבות האירועים, פתחו שוטרי תחנת חולון בחקירה סמויה, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את החשודים המעורבים במעשים החמורים.

החשוד שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

עם התקדמות החקירה, ואיסוף הממצאים, תוך ביצוע פעולות חקירה רבות ומגוונות, הצליחו שוטרי תחנת חולון להגיע לזהותו של החשוד ולפני זמן קצר, במהלך פעילות מבצעית, הוא נעצר בבית מגורים ביפו.

ברשותו של החשוד נתפסו מזוזות, אותן, על פי החשד, תלש החשוד וגנב. החשוד, שוהה בלתי חוקי, תושב חברון (בן 25), נעצר והועבר לחקירה בתחנת חולון. מחר יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בדבר הארכת מעצרו.