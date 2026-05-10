כיכר השבת
טרור לאומני

שב"ח תושב חברון תלש וגנב עשרות מזוזות ברחבי המרכז - כך הוא נתפס

בפעילות נחושה וממוקדת עצרו לפני זמן קצר בלשי משטרת חולון בשת"פ לוחמי מג"ב זרוע ת"א ושוטרי הרכבת הקלה של מחוז ת"א, חשוד, שוהה בלתי חוקי, תושב חברון, שעל פי החשד תלש וגנב עשרות מזוזות מבתי מגורים בגזרת הערים בת ים וחולון במהלך השבוע האחרון | ברשותו של החשוד נתפסו מזוזות רבות (משטרה)

המזוזות שנתפסו

במהלך התקופה האחרונה, התקבלו ב מספר דיווחים אודות אירועים שבהם נתלשו ונגנבו מזוזות מבתי מגורים בערים חולון ובת ים.

בעקבות האירועים, פתחו שוטרי תחנת חולון בחקירה סמויה, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את החשודים המעורבים במעשים החמורים.

החשוד שנתפס

עם התקדמות החקירה, ואיסוף הממצאים, תוך ביצוע פעולות חקירה רבות ומגוונות, הצליחו שוטרי תחנת חולון להגיע לזהותו של החשוד ולפני זמן קצר, במהלך פעילות מבצעית, הוא נעצר בבית מגורים ביפו.

ברשותו של החשוד נתפסו מזוזות, אותן, על פי החשד, תלש החשוד וגנב. החשוד, שוהה בלתי חוקי, תושב חברון (בן 25), נעצר והועבר לחקירה בתחנת חולון. מחר יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בדבר הארכת מעצרו.

