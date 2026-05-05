ח"כ איתן גינזבורג מסביר מדוע עזב את 'כחול לבן' אחרי 7 שנים

גינזבורג (משמאל) ליד ח"כ אחמד טיבי | ארכיון ( צילום: תומר נויברג/פלאש90 )

ח"כ איתן גינזבורג הודיע היום (שלישי) על פרישתו ממפלגת 'כחול לבן', זמן קצר לאחר שנפגש עם יו"ר המפלגה בני גנץ. ההודעה מגיעה בעקבות פרישתם של חברי הכנסת חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, ומעמיקה את המשבר הפוליטי שפקד את המפלגה בשבועות האחרונים.

"לא בקלות ולא בשמחה אני כותב את הפוסט הזה", כתב גינזבורג בחשבון ה-X שלו. "לפני שבע שנים שוחח איתי חברי, חילי טרופר, והציע לי להצטרף למסע חדש בפוליטיקה הישראלית בהובלתו של בני גנץ, במטרה להפוך את ישראל לטובה יותר".

ח"כ איתן גינזבורג ( צילום: כיכר השבת )

על פי הנמסר ממפלגת כחול לבן, גנץ זימן הבוקר את גינזבורג לפגישה נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי. יו"ר המפלגה הציב לגינזבורג אולטימטום עד השעה 12 להודיע לגבי עתידו הפוליטי, ובסופו של דבר הגיעה ההודעה על הפרישה. במפלגת כחול לבן ביקרו את גינזבורג ואמרו: "כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה".

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"הקדנציה האחרונה היתה הקשה מכולן"

בהודעתו המרגשת, תיאר גינזבורג את המסע המשותף: "כבר בפגישה הראשונה עם בני התרשמתי ממנהיגותו השקטה, הבוטחת והנחושה ומאז צעדנו יחד. עברתי מהשפעה בזירה המקומית והמוניציפלית לזירה הלאומית והתגייסתי לכך בכל מאודי".

גינזבורג ציין כי "הקדנציה האחרונה היתה הקשה מכולן. החברה הישראלית חוותה קרע פנימי עמוק שהוביל, בין השאר, לאסון השבעה באוקטובר". הוא הוסיף: "לצערי, לא פעם בשם הפוליטיקה איבדנו את זה כחברה. הנורמות, ההתנהלות, השפה, חוסר הסובלנות לדעה שונה, האלימות".

השר חילי טרופר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"יכולת המסגרת הפוליטית להמשיך ולחולל שינוי פחתה"

את הסיבה לעזיבה הסביר גינזבורג בבהירות: "כחול לבן היתה עבורי בית פוליטי חם, וגם כשהיה קשה ומאתגר - האמנתי ביכולת לשנות ולהשפיע. לצערי הרב, יכולתה של המסגרת הפוליטית במתכונתה הנוכחית, להמשיך ולחולל את השינוי הנדרש במדינה, פחתה".

חבר הכנסת הפורש הביע הכרת תודה למנהיג המפלגה: "זו היתה זכות גדולה לשרת תחת הנהגתו של בני גנץ. מנהיג אמיץ, בעל עוצמה בלתי רגילה וישר דרך. יש בי הכרת הטוב לאמון ולהזדמנויות שניתנו לי במסע המשותף".

בתוך כך, גנץ שוחח בצהריים עם ח"כ חילי טרופר, שהודיע אף הוא על פרישתו מהמפלגה. השניים סיכמו כי טרופר ישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר, על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שתסייע לה לקדם את חוק הגיוס.

גינזבורג סיכם את הודעתו: "בעת הזאת הגיע הרגע שבו צריך להתקדם ולמצוא מסגרת שבה אוכל להמשיך ולתרום מיכולותיי בצורה המיטבית. החברה הישראלית זקוקה לתיקון, ובכוונתי להמשיך ולהאבק כדי להחזיר את התקווה".