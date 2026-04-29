בתום יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו הפלילי, פרקליטו עו"ד עמית חדד מסר לשופטים כי ייתכן שראש הממשלה יצא בשבוע הבא לנסיעה מדינית לוושינגטון.

העדכון הועבר לאחר שהתובעת מטעם המדינה ציינה כי שמעה בתקשורת על נסיעה מתוכננת של ראש הממשלה לארצות הברית.

בתגובה, עו"ד חדד הבהיר לשופטים כי גם הוא נחשף למידע זה רק דרך כלי התקשורת, והתחייב לעדכן את בית המשפט במידה ותחול התפתחות בנושא.

עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הגיעה הכחשה רשמית מלשכת ראש הממשלה. "ראש הממשלה נתניהו לא צפוי לצאת לארה"ב בשבוע הבא, והוא מדבר עם ידידו הנשיא טראמפ בתדירות גבוהה", נמסר מהלשכה.

יצוין כי בשבועות האחרונים התעצמו הקשרים בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, כאשר השניים מקיימים שיחות תכופות בנושאים מדיניים וביטחוניים. הנשיא האמריקני הביע לא אחת את תמיכתו בראש הממשלה, ואף תקף גורמים בישראל שלדעתו פועלים נגדו.

בינתיים, המשפט אמור להתחדש ביום ראשון הבא, כאשר ראש הממשלה צפוי להמשיך במתן עדותו. השאלה האם תתקיים נסיעה לוושינגטון שתשבש שוב את לוח הזמנים של המשפט, תובהר בימים הקרובים.