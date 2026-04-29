כיכר השבת
"מדבר בתדירות גבוהה"

נתניהו יטוס בשבוע הבא לפגוש את טראמפ? הבקשה של הפרקליט והודעת ההכחשה

פרקליטו של ראש הממשלה מסר לשופטים כי ייתכן נסיעה לארה"ב בשבוע הבא • לשכת נתניהו הכחישה: "לא צפוי לצאת, מדבר עם טראמפ בתדירות גבוהה" | העדכון בתום יום העדות (פוליטי מדיני)

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בתום יום העדות של ראש הממשלה במשפטו הפלילי, פרקליטו עו"ד עמית חדד מסר לשופטים כי ייתכן שראש הממשלה יצא בשבוע הבא לנסיעה מדינית ל.

העדכון הועבר לאחר שהתובעת מטעם המדינה ציינה כי שמעה בתקשורת על נסיעה מתוכננת של ראש הממשלה ל.

בתגובה, עו"ד חדד הבהיר לשופטים כי גם הוא נחשף למידע זה רק דרך כלי התקשורת, והתחייב לעדכן את בית המשפט במידה ותחול התפתחות בנושא.

עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הגיעה הכחשה רשמית מלשכת ראש הממשלה. "ראש הממשלה נתניהו לא צפוי לצאת לארה"ב בשבוע הבא, והוא מדבר עם ידידו בתדירות גבוהה", נמסר מהלשכה.

יצוין כי בשבועות האחרונים התעצמו הקשרים בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, כאשר השניים מקיימים שיחות תכופות בנושאים מדיניים וביטחוניים. הנשיא האמריקני הביע לא אחת את תמיכתו בראש הממשלה, ואף תקף גורמים בישראל שלדעתו פועלים נגדו.

בינתיים, המשפט אמור להתחדש ביום ראשון הבא, כאשר ראש הממשלה צפוי להמשיך במתן עדותו. השאלה האם תתקיים נסיעה לוושינגטון שתשבש שוב את לוח הזמנים של המשפט, תובהר בימים הקרובים.

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפארצות הבריתמשפט נתניהו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר