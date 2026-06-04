( צילום: לשכת מבקר המדינה )

עו"ד מיכאל ראבילו, שנבחר אתמול לתפקיד מבקר המדינה העשירי, הגיע היום (חמישי) לפגישת חפיפה ראשונה עם המבקר היוצא, מתניהו אנגלמן. המפגש התקיים שעות ספורות בלבד לאחר ההצבעה הדרמטית במליאת הכנסת שהסתיימה בניצחון צר של ראבילו ברוב של 61 קולות.

הפגישה נערכה בצל הסערה הפוליטית והמשפטית שליוותה את תהליך הבחירה, שכלל שתי הצבעות מתוחות, טענות חריפות על פגיעה בחשאיות ההצבעה ודיווחים על צילומי פתקים על ידי חברי קואליציה. האופוזיציה כבר הודיעה על כוונתה לעתור לבג"ץ נגד ההליך, כאשר סיעת יש עתיד הבהירה כי תפנה לבית המשפט העליון במטרה לברר את חוקיות הבחירה. מבקר המדינה היוצא, מתניהו אנגלמן, מסר מסר פרידה מתפקידו: "שבע השנים האחרונות היו אינטנסיביות במיוחד, וכללו שנות קורונה, 5 מערכות בחירות לכנסת, שומר חומות, טבח ה-7.10 ומלחמת חרבות ברזל". לדבריו, כל האירועים הללו באו לידי ביטוי בעשרות דוחות נוקבים שפרסם משרדו, לצד דוחות בנושאי סייבר, סביבה וסוגיות חברתיות. אנגלמן, שכיהן בתפקיד מאז 2018, השאיר אחריו מורשת של דוחות ביקורת חריפים שעסקו בנושאים רגישים. רק לפני מספר ימים פרסם דו"ח שחשף כי לפחות 20 משרדי ממשלה הם מיותרים ויוצרים כפילויות ובזבוז של כספי ציבור, תוך שהוא מתריע על "מבנה ממשלה מנופח שפוגע בשירות לאזרח". בנוסף, דו"ח נוסף שפרסם עסק בהשתלטות גורמי פשיעה על מכרזים ברשויות מקומיות, כאשר הוא חשף כי קרוב ל-90 אחוז מהקבלנים בנגב דיווחו על תשלומי פרוטקשן.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המהלך המשפטי הצפוי

בעקבות הטענות על אי-סדרים בהליך הבחירה, צפויות עתירות לבג"ץ שעשויות להשפיע על מועד כניסתו של ראבילו לתפקיד. חברי כנסת מהאופוזיציה טענו כי במפלגת הליכוד הכריחו חברי כנסת לתעד את עצמם מצביעים עבור המועמד המועדף על ראש הממשלה, מה שמהווה לטענתם פגיעה חמורה בחשאיות ההצבעה.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אף הוא הצטרף למתקפה, כאשר טען כי "אלו לא היו הצבעות חופשיות אלא סחיטה באיומים של ח"כים מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס". גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע על כוונתו לעתור לבג"ץ, תוך שהוא מגדיר את ההליך כ"מזוהם עד היסוד".

ככל שלא יוטלו צווי ביניים או יתגלו מכשולים משפטיים בלתי צפויים, ראבילו צפוי להישבע אמונים על דוכן המליאה ב-1 ביולי. במידה ואכן יושבע, יהפוך ראבילו למבקר המדינה העשירי בתולדות מדינת ישראל, ובמקביל יכהן כנציב תלונות הציבור התשיעי, כשהוא נכנס לנעליו של אנגלמן בתקופה רגישה ומאתגרת מבחינה לאומית.

הסערה בכנסת אחרי היוודע התוצאות ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

תגובות מעורבות במערכת הפוליטית

בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לברך את ראבילו על הניצחון והודיע על פגישת עבודה ראשונה בימים הקרובים, האופוזיציה ממשיכה לתקוף בחריפות את המינוי. חבר הכנסת גדי איזנקוט אף קרא לראבילו לפרוש מהתפקיד לפני שנכנס אליו, בטענה שהמינוי נעשה בדרך לא ראויה.

מנגד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לברכות והביע ביטחון כי ראבילו "יבצע את תפקידו החשוב במקצועיות, ביושרה ומתוך מחויבות עמוקה לטובת הציבור ומדינת ישראל". גם שר הפנים משה ארבל הצטרף למברכים.

במערכת הפוליטית מציינים כי מדובר בהישג משמעותי עבור ראש הממשלה, שהצליח להעביר את מועמדו למרות ההתנגדות הקשה והמאבק הפוליטי הסוער.