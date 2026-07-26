גל הפרישות ממפלגת 'יש עתיד' נמשך לקראת מערכת הבחירות הקרובה. ח"כ רון כץ הודיע היום (ראשון) על התפטרותו מהכנסת ועל החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות, בצעד שמצטרף לסדרת פרישות שפוקדת את המפלגה בתקופה האחרונה.

במקומו של כ"ץ ייכנס לכנסת שוקו אבו אלהיגא, כאשר ההתפטרות תיכנס לתוקף באופן מיידי ולא תמתין לסיום פגרת הכנסת.

בהודעתו, מסר כ"ץ: "השירות הציבורי היה עבורי שליחות וזכות גדולה יש בו הזדמנות לעשות את הדבר הכי גדול בעולם שהוא לעשות טוב לאדם אחר. אני מסיים את הפרק הזה בגאווה על הדרך ועל העשייה האינטנסיבית, ומבקש להודות ליו"ר יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, לחברי הסיעה, לצוותים, לפעילים ולכל מי שליווה אותי לאורך השנים".

כ"ץ הסביר את עיתוי ההתפטרות: "הגשתי את התפטרותי כבר עכשיו, מבלי להמתין לסיום פגרת הכנסת, משום שלא נכון בעיניי להמשיך לקבל שכר ציבורי לאחר שכבר קיבלתי את ההחלטה לצאת לדרך חדשה".

לפיד: "ימשיך להיות חבר במשפחתנו"

יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד הגיב להתפטרות ואמר: "רון, חבר ותיק ביש עתיד ומעמודי התווך של מנגנון השטח המפלגתי, חבר שלי וימשיך להיות חבר במשפחתנו המורחבת. מודה על שנים של שירות לציבור הישראלי. מאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

כ"ץ הוא השלישי בשורה של חברי כנסת מ'יש עתיד' שהודיעו לאחרונה על פרישה מהחיים הפוליטיים. לפניו הודיעו על כך חברי הכנסת בועז טופרובסקי ורון לוי, צעדים שמשקפים את המשבר העמוק שעוברת על המפלגה.