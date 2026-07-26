כיכר השבת
על  רקע ההתרסקות בסקרים

עוד פרישה מ'יש עתיד': ח"כ רון כ"ץ עוזב את הכנסת ומודיע על פרישה מהפוליטיקה

גל הפרישות מ'יש עתיד' נמשך: ח"כ רון כץ הודיע על התפטרות מיידית מהכנסת ולא יתמודד בבחירות הקרובות | את מקומו יפוס שוקו אבו אלהיגא | לפיד נפרד: "חבר שלי וימשיך להיות חבר" (פוליטי מדיני)

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רון כ"ץ עם יאיר לפיד בכנסת (צילום: יש עתיד)

גל הפרישות ממפלגת 'יש עתיד' נמשך לקראת מערכת הבחירות הקרובה. ח"כ רון כץ הודיע היום (ראשון) על התפטרותו מהכנסת ועל החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות, בצעד שמצטרף לסדרת פרישות שפוקדת את המפלגה בתקופה האחרונה.

במקומו של כ"ץ ייכנס לכנסת שוקו אבו אלהיגא, כאשר ההתפטרות תיכנס לתוקף באופן מיידי ולא תמתין לסיום פגרת הכנסת.

בהודעתו, מסר כ"ץ: "השירות הציבורי היה עבורי שליחות וזכות גדולה יש בו הזדמנות לעשות את הדבר הכי גדול בעולם שהוא לעשות טוב לאדם אחר. אני מסיים את הפרק הזה בגאווה על הדרך ועל העשייה האינטנסיבית, ומבקש להודות ליו"ר יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר , לחברי הסיעה, לצוותים, לפעילים ולכל מי שליווה אותי לאורך השנים".

כ"ץ הסביר את עיתוי ההתפטרות: "הגשתי את התפטרותי כבר עכשיו, מבלי להמתין לסיום פגרת הכנסת, משום שלא נכון בעיניי להמשיך לקבל שכר ציבורי לאחר שכבר קיבלתי את ההחלטה לצאת לדרך חדשה".

לפיד: "ימשיך להיות חבר במשפחתנו"

יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד הגיב להתפטרות ואמר: "רון, חבר ותיק ביש עתיד ומעמודי התווך של מנגנון השטח המפלגתי, חבר שלי וימשיך להיות חבר במשפחתנו המורחבת. מודה על שנים של שירות לציבור הישראלי. מאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

כ"ץ הוא השלישי בשורה של חברי כנסת מ'יש עתיד' שהודיעו לאחרונה על פרישה מהחיים הפוליטיים. לפניו הודיעו על כך חברי הכנסת בועז טופרובסקי ורון לוי, צעדים שמשקפים את המשבר העמוק שעוברת על המפלגה.

חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

הפרישות המתמשכות מ'יש עתיד' מגיעות על רקע החלטתו של לפיד להתחבר עם נפתלי בנט, מהלך שעורר ביקורת רבה בקרב חברי המפלגה והבוחרים. בנוסף, סקרים אחרונים מצביעים על ירידה חדה בכוח המפלגה, כאשר 'יש עתיד' ומפלגת 'הדמוקרטים' של בנט יחדיו מתרסקות למספר חד ספרתי.

יאיר לפידיש עתידרון כץבחירות 2026

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כמה לא כואב לכם הסטירה המצלצלת, המוטו שלכם "יש עתיד" מתרסק אל מול הפרצוף המזועם שלכם ואומר לכם, במצע המפוקפק שלכם, לא יש עתיד, אלא הפוך אין עתיד, נשאר לכם למכור עגבניות בשוק ובדרך, תבלעו את הכובע שאין לכם. בקרוב גם קול אחד לא יהיה לכם.
משה

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