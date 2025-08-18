מחבלי חמאס ( צילום: מהרשתות הערביות )

בתקשורת הסעודית דווח כי ההצעה שהועברה לחמאס כוללת שחרור 10 חטופים חיים ו-18 חללים בתמורה להפסקת אש של 60 יום. במסגרת ההצעה יועבר סיוע הומניטרי לרצועת עזה באמצעות האו"ם והסהר האדום, וכבר מהיום הראשון להפסקת האש יחל מו"מ על סיום הלחימה.

לפי דיווח בעיתון "אל-חדת’" הסעודי, ההצעה הנוכחית דומה להצעה קודמת שסורבה על ידי חמאס. עם תחילת הפסקת האש, יחל שלב נוסף במו"מ על החזרת כל החטופים והפסקת הלחימה. הצדדים הפלסטיניים, חמאס והג’יהאד האיסלאמי, שוקלים את ההצעה ברצינות. בחמאס ניתן אולטימטום להחליט על ההצעה עד הערב. בעבר ישראל הציעה עסקה חלקית שכללה שחרור 10 חטופים חיים ו-20 חללים נוספים בתמורה להפסקת אש של 60 יום.

כיכר החטופים, ( צילום: ישראל כהן )

מקדם יותר דיווחנו כי בתקשורת הערבית מצביעים על כך שמשלחת חמאס, השוהה בימים אלו בקהיר, קיבלה ממצרים הצעה חדשה להסכם הפסקת אש.

לפי המקורות, ההצעה הוצגה בנוכחות נציגים משאר ארגוני הטרור הפלסטיניים, והצפי הוא שחמאס ימסור תגובה רשמית עוד היום (שני)

במקביל נמסר כי חברי המשלחת צפויים להיפגש בקהיר עם ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת'אני.

על פי הדיווחים, מדובר בהסכם מסגרת הכולל התאמות ושינויים ביחס לעמדות שהציג חמאס לאחרונה.

בערוץ "אל-ערביה" דווח כי ההצעה המצרית משלבת בין פתרון זמני להסדר כולל, תוך ערבויות אמריקניות. ההצעה כוללת שחרור חטופים, נסיגה הדרגתית של צה"ל מרצועת עזה ושינויים ביחס להצעות קודמות. על פי המקורות, הארגונים הפלסטיניים קיבלו את ההצעה, אך חמאס ביקש הארכה להתייעצות – וצפוי להשיב עליה עוד היום. מצרים דרשה כי חמאס ושאר הארגונים יישארו בקהיר עד שיושג הסכם.