השיחות האינטנסיביות בקהיר: זו ההצעה החדשה שהמצרים מקדמים

ברקע האיומים בישראל להתחיל בכיבוש העיר עזה ומרכז הרצועה אם חמאס לא יתקדם לעסקה, הבוקר (רביעי) דווח כי חמאס קיבל את ההצעה החדשה להפסקת אש ועסקת חטופים, וצפוי להגיב עליה היום. כך דווח בערוץ הקטארי "אל-ערבי".

לפי דיווח בסעודיה, תתקיים היום פגישה של חמאס בקהיר כדי לדון במסמך המצרי החדש להפסקת האש. לפי "אל-ערביה", הפלגים הפלסטינים הסכימו להצעה החדשה, בעוד שחמאס "ביקש זמן להתייעצויות".

במקביל ראש ממשלת קטאר ושר החוץ הקטארי מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני וראש המודיעין המצרי, ייפגשו כדי "לדון בעמדה הישראלית בנוגע לעסקה המצרית החדשה".

בערוץ "אל-חדת'" הסעודי דווח מפי מקורות כי ההצעה כוללת "שחרור חטופים בפעימות ונסיגה ישראלית הדרגתית מעזה. הסכם המסגרת המוצע כולל תיקונים לתגובת חמאס האחרונה". עוד דווח כי "מצרים ביקשה מחמאס והפלגים להישאר בקהיר עד להגעה להסכם. ההצעה משלבת בין פתרון חלקי לכולל עם ערבויות אמריקניות".

המקורות אמרו לערוץ אל-ערבי הקטארי כי "ההצעה החדשה מייצגת הסכם מסגרת וכוללת תיקונים לתגובת חמאס", וציינו כי משלחת של ארגון הטרור "תיפגש היום עם ראש ממשלת קטאר בקהיר. חמאס קיבל את ההצעה החדשה בנוכחות נציגים מכמה פלגים פלסטיניים".

במקביל, עיתון אל-אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה, דיווח הבוקר כי התקיימה אתמול פגישה בקהיר, בהשתתפות ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, ומנהיגים מארגןני הטרור הפלסטינים, בהם בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה ומשלחת מטעם הנהגת ארגון הטרור, מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי זיאד א-נח'אלה, סגן מזכ"ל החזית העממית ג'מיל מזהר מזכ"ל החזית העממית טלאל נאג'י, מזכ"ל החזית העממית לשחרור פלסטין - פיקוד כללי ונציגו של מוחמד דחלאן, סמיר אל-משהראווי.

לפי הדיווח, מטרת הפגישה הייתה לדון ברצינות בסיום המלחמה. על פי מקורות שעודכנו בהליכים, מצרים הציגה הצעה שדומה לזו שנדחתה בעבר על בידי ישראל, כאשר מנהיגי ארגוני הטרור הבטיחו "ללמוד אותה" ולהגיב לה בקרוב.

עוד דווח כי צפויה להתקיים היום בקהיר פגישה עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת׳אני, וראש המודיעין המצרי חסן רשאד כדי "לדון בעמדה הישראלית בנוגע לעסקה המצרית החדשה".

העיתון הלבנוני דיווח ממקורותיו כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העביר מסר למתווכות בימים האחרונים - שלפיו יש "הזדמנות אחרונה" להגיע להסכם לפני הרחבת המבצע הצבאי הישראלי ברצועת עזה, בתמיכת וושינגטון. הוא גם הצהיר כי חמאס חייב לעשות "ויתורים" משמעותיים, ובראשם פירוק הנשק.