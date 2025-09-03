כיכר השבת
ניצול מאסון הנגמ״ש

המאבק של איציק סעידיאן הגיע עד לשכת נתניהו | זה מה שהובטח במפגש המשותף

נתניהו נפגש עם פורום לוחמים הלומי קרב בראשתו של איציק סעידיאן | לשכת רה"מ: "נתניהו חיזק את הלוחמים, הביע את הערכתו והודה להם על תרומתם לביטחון ישראל" (חדשות)

המפגש של נתניהו ואיציק סעידיאן (צילום: דוברות ראש הממשלה)

משהו יזוז אחרי הפגישה? ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (רביעי) עם פורום לוחמים הלומי קרב שמרכז איציק סעידיאן, אחד הניצולים מאסון הנגמ״ש במבצע צוק איתן.

במהלך הפגישה ראש הממשלה שמע מחברי הפורום על ההתמודדות היומיומית המורכבת, ועל תהליך השיקום האישי שעובר כל אחד מהם.

בהמשך נתניהו חיזק את הלוחמים, הביע את הערכתו והודה להם על תרומתם לביטחון ישראל.

בסיום הפגשיה הנחה ראש הממשלה הנחה את מ״מ מנכ״לית משרדו, דרורית שטיינמץ לבחון כיצד ניתן לסייע עוד יותר להלומי הקרב כדי שיוכלו לממש את זכויותיהם בצורה המיטבית.

