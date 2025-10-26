כיכר השבת
עימות קשה במפלגת השלטון

ארדן תוקף את ישראל כ"ץ: "מעדיף את הביטחון שלו, על פני ביטחון המדינה"

גלעד ארדן יצא בחריפות נגד התנהלות שר הביטחון ישראל כ"ץ, לאחר שהאחרון סירב למנותו לתפקיד הבכיר בתעשייה הביטחונית | "באתי להתריע שאת שר הביטחון מעניין יותר הביטחון הפוליטי שלו מאשר ביטחון המדינה" (פוליטי)

גלעד ארדן (צילום: אוליבייה פיטוסי - פלאש 90)

קרע במפלגת הליכוד: לאחר חילוקי דעות קשיים בין שר הביטחון , לשגריר לשעבר גלעד ארדן מבכירי הליכוד, הודיע האחרון כי הוא מסיר את מועמדותו מתפקיד יו"ר התעשייה האווירית.

בראיון שהעניק לחדשות 12 הערב (ראשון) הטיח ארדן בכ"ץ: "שר הביטחון מעדיף את הביטחון הפוליטי שלו על פני ביטחונם של אזרחי המדינה", ועקץ: "כשאתה רואה תופעות כאלה בפוליטיקה – זה רק מגביר את הרצון לחזור ולתקן".

על היחסים עם שר הביטחון אמר ארדן: "היו בינינו קשרי עבודה ענייניים במשך שנים רבות, ומהרגע שהוא התמנה לתפקידו כשר הביטחון הוא קיבל החלטה פוליטית לסכל את המינוי שלי שכבר הוסכם על ידי קודמו בתפקיד והשר דוד אמסלם שממונה על רשות החברות הממשלתיות".

לדבריו: "אני רק רוצה להבהיר, אני כבר הסרתי את מועמדותי – זה לא עניין שלי מול שר הביטחון, אבל באתי לכאן כדי להתריע שאת שר הביטחון ישראל כ"ץ מעניין יותר הביטחון הפוליטי שלו מאשר ביטחון המדינה".

בהמשך טען השגריר לשעבר, כי ארדן מנסה לשווק את עצמו כ"ביטחוניסט" של מפלגת השלטון - ביום שלאחר עידן נתניהו, והוסיף: "אני מתכוון לחזור לפוליטיקה ואני מתכוון להתמודד", כשהוא מדגיש: עדיין לא החליט מתי יחזור, אבל זה ודאי הכיוון".

