שר החוץ סער בטקס ( צילום: משרד החוץ )

שר החוץ גדעון סער נשא דברים היום (שני) בטקס הזיכרון לנופלים בשירות החוץ, שהתקיים במשרד החוץ בנוכחות המשפחות השכולות, הנהלת המשרד, עובדות ועובדי המשרד, נציגת הסגל הדיפלומטי – שגרירת גואטמלה אווה אטזום ארבלו דה מוסקוסו – ומשתתפים נוספים.

לפני הטקס קיים השר סער מפגש ושיח עם משפחות הנופלים, לצד התערוכה שהוקמה לזכרם. שר החוץ סער אמר: ״המייצגים את ישראל בעולם חשופים לרוח הרעה של האנטישמיות שזוקפת את ראשה מחדש באופן מדאיג ומכוער. מאז 7 באוקטובר 2023 הדיפלומטים שלנו נמצאים בחזית, יותר מתמיד. במשך השנתיים וחצי האחרונות בוצעו נגד השגרירויות והדיפלומטים שלנו בעולם כ-30 פיגועים וניסיונות לפיגועים. מאז תחילת מבצע ״שאגת הארי״ אנו מתמודדים עם גל עכור זה ביתר שאת".

שר החוץ סער בטקס ( צילום: משרד החוץ )

לדברי שר החוץ, "משטר הטרור האיראני ניסה ומנסה לפגוע בישראל, וגם בנציגיה ברחבי העולם. הוא מפיץ כאוס וטרור לכל רחבי העולם. באיחוד האמירויות בוצעו 2 ניסיונות של המשטר האיראני לפגוע באנשינו. באמצעות כטב״ם נפץ ובאמצעות חולייה נוספת.

רק בשבועות האחרונים היה פיגוע בסמוך לנציגות בטורקיה ואיום על השגרירות בלונדון, בבריטניה. גל הפיגועים והניסיונות לפיגועים מהווה עליית מדרגה נוספת במערכה המתנהלת נגדנו. אין היקפה דומה גם ביחס לכל סכסוך אחר ומלחמה אחרת שמתנהלת בעולם בין מדינות״.

עוד אמר: ״ישראל אינה רק המדינה המותקפת ביותר מבחינה צבאית, היא גם המדינה המותקפת ביותר מבחינה מדינית. האנטישמיות המודרנית נישאת על ידי הסתה ארסית ורעילה שמתנהלת נגד ישראל, מדינת העם היהודי. הדיפלומטים שלנו עומדים בחזית הזאת, החזית המדינית. והשנה גם בחרנו באקטיביזם מדיני: יזמנו מהלכים מדיניים פורצי דרך כמו ההכרה וכינון היחסים עם סומלילנד, פתיחת 3 שגרירויות חדשות והרחבת הקשרים שלנו בעולם, תנופה של הכרזות על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור ב-44 מדינות, ועוד״.