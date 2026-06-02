בשורה לצפון: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הביאו הערב (שלישי) לאישור הממשלה שלוש החלטות רוחביות למיגון, לפיתוח ולחיזוק יישובי קו העימות בצפון, על סך כ-13 מיליארד שקלים.

ההחלטות הנוכחיות מצטרפות להחלטות קודמות לטובת הצפון שכבר אושרו בממשלה בסך 7 מיליארד שקלים, ובכך מגיע סך כל התקציב הממשלתי המיועד למיגון ולפיתוח האזור לכ-20 מיליארד שקלים.

התוכניות גובשו בתיאום עם ראשי הרשויות בצפון ובהתאם לצרכים שעלו מהם, במטרה להביא לצמצום פערים ולחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי של התושבים.

החלק הראשון בתוכנית כולל תקציב למיגון מיידי בסך 150 מיליון שקלים, במסגרתו יפרסו כ-1,800 מיגוניות חדשות במרחבים ציבוריים וישופצו כ-500 מקלטים ציבוריים שנמצאים בכשירות נמוכה.

החלק השני מוקצה למיגון לטווח ארוך בסך 6.6 מיליארד שקלים, ומציע סבסוד מלא לבניית ממ"דים בבתי קרקע בטווח של 0-9 קילומטרים מגבול לבנון, לצד שיפוי רטרואקטיבי לתושבים שהחלו בבנייה באופן עצמאי. בנוסף, תקציב זה ישמש למיגון יחידות דיור בבנייה רוויה תוך שילוב התחדשות עירונית וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, לצד פעולות להסרת חסמים רגולטוריים.

החלק השלישי בתוכנית הוא תוכנית חומש אסטרטגית רב-שנתית לשיקומם ולצמיחתם של היישובים בטווח של 0-9 קילומטרים מהגבול, על סך של כ-5.6 מיליארד שקלים.

מרכז ההחלטה מציב יעד דמוגרפי של תוספת 100,000 תושבים חדשים לצפון עד שנת 2036, ובניית כ-25 אלף יחידות דיור חדשות עד שנת 2031. לצורך מימוש היעד, יוענקו מענקים בסך 1.7 מיליארד שקלים לשדרוג מבני ציבור ותשתיות, יקודמו הטבות מס לתושבים, ויושקעו תקציבים נרחבים בתחומי הבריאות, התחבורה, התיירות, הכלכלה, הרווחה, הביטחון הלאומי וההשכלה הגבוהה באזור.

נתניהו התייחס לאישור התוכנית ומסר, "מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים על האזור מקו הגבול של לבנון - 9 ק"מ דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות והוא מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים, והוא מקבל את זה במרכיב נוסף - מיגון. מיגון זה תוספת לביטחון, זה לא המרכיב של הביטחון ולא היסוד של הביטחון, אבל זה תוספת לביטחון במאבק הגדול שאנחנו עושים נגד חיזבאללה ואנחנו גם נצליח בו".

הוא הדגיש: "אנחנו גם נפתור את בעיית הרחפנים - טובי המוחות בעם ישראל, במדינת ישראל וגם מחוץ למדינת ישראל מגויסים כרגע לפרויקט לאומי. אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. אנחנו נחזיר גם את הביטחון וגם את השגשוג לצפון".

נתניהו הוסיף: "אנשים ינהרו לצפון, אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום, בתוספת ל-7 מיליארד שכבר נתנו - זאת אומרת 20 מיליארד שקל הולכים ליישובי הצפון, ובדין הם הולכים. כשאני אומר שאנשים יבואו לצפון, אני אמרתי את זה גם על הדרום, ואנשים אמרו: 'טוב, אלה מילים'. היום הדרום שהיה מאותגר ביטחונית, יש שם ביקושים אדירים, יש שם צמיחה ופריחה אדירה - וזה גם מה שיקרה כאן".