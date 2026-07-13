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סערה מאחורי הקלעים

למרות אישור מתווה הפריימריז: הקרב בליכוד רחוק מסיום

על אף אישור מתווה הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, גם בשעות האחרונות נמשכת הביקורת בתוך המפלגה נגד יו”ר מזכירות הליכוד, השר חיים כץ | גורמים בליכוד טוענים כי כץ “מכר את הליכוד לנתניהו” בשל שיקולים אישיים | על פי דיווחים, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ (פוליטי)

כינוס ועדת החוקה של הליכוד

למרות אישור מתווה הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, עד לשעות האחרונות נמשכת הביקורת בתוך המפלגה נגד יו”ר מזכירות הליכוד, השר חיים כץ. גורמים בליכוד טוענים כי כץ “מכר את הליכוד ל” בשל שיקולים אישיים, לאחר שהוביל את מתווה השריונים שאושר בוועדה. על פי דיווחים, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ.

במקביל, ח”כ דוד ביטן ממשיך להוביל את מחנה המתנגדים למתווה. לטענת גורמים המעורים בפרטים, ביטן מייצג את עמדתם של שרים וחברי כנסת רבים בליכוד, שחלקם נמנעים מלהביע את התנגדותם בפומבי מחשש לעימות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בשעה 20:30 התכנס בית הדין של הליכוד כדי לדון בעתירות שהוגשו נגד המתווה שאושר בוועדת החוקה. בליכוד מעריכים כי בית הדין עשוי להכריע לטובת ביטן או לחלופין להציע מתווה פשרה חדש שיהיה מקובל על שני הצדדים.

עוד מעריכים אותם גורמים כי במהלך הלילה, או לכל המאוחר עד שעות הבוקר, תונח הצעת פשרה נוספת בניסיון לגשר על הפערים. לדבריהם, המתווה שאושר בוועדת החוקה אינו צפוי לעבור במרכז הליכוד במתכונתו הנוכחית, ולכן מתנהלים מאמצים אינטנסיביים לגבש נוסח מוסכם.

ביום חמישי הקרוב צפויה להתקיים ההצבעה במרכז הליכוד, שם נהנה ראש הממשלה מתמיכה רחבה, שתהיה מכרעת באישור המתווה הסופי.

ברקע, מסתמן גם שינוי בלוח הזמנים של הפריימריז, כאשר ההערכה היא שהבחירות המקדימות יידחו מ־4 באוגוסט ל־7 או 8 באוגוסט, אם כי בשלב זה טרם התקבלה החלטה רשמית בנושא.

בנימין נתניהופריימריזדוד ביטןחיים כץליכוד

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