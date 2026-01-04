טליק גויאלי, אמו רני גואילי, החטוף הישראלי האחרון ברצועת עזה, וחברת פורום 'תקווה' שיתפה היום (ראשון) במפגש המרגש שקיימה בשבוע שעבר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

“טראמפ היה מעודכן בפרטים הכי קטנים על רן, מהקרב בעלומים ועד לכינוי שלו", מסרה בהודעה מפורום תקווה. "הוא התעניין בכולנו, עבר אחד אחד, שאל לשמות הילדים שלי ואפילו התעניין בכלה שלי. זה היה מאוד אישי ואנושי.

היא הוסיפה: "במהלך הפגישה הוא אמר לי בצורה חד משמעית: ‘אני מחזיר את רני’, והדגיש שארה״ב all in בכל מה שקשור להשבתו.

"כשאמרתי לו שאני חוששת מהמעבר לשלב השני ומהאפשרות שייבנו דברים בעזה כשבן שלי עדיין שם, הוא הסתכל עליי ואמר: ‘אל תדאגי, לא יבנו שום מגדלים. לא ייבנה שום דבר בעזה עד שרני יחזור’".

עוד סיפרה: "הוא הוציא מדליות וחילק לכל אחד מאיתנו כמחווה, ואז הוציא עוד אחת ואמר, ‘זאת לרני, כשתיתנו לו כשיחזור’. זה היה רגע מאוד מרגש, שמראה כמה הוא באמת תומך. הוא גם אמר שהוא רואה שיש לנו תקווה. אנחנו באמת מקווים ומאמינים שהוא יעזור לנו להחזיר את רני הביתה”.

בתקופה האחרונה מתרכזים מאמצים רבים בהשפעה על טראמפ שיפעיל את כוחו ויסייע בהשבתו של גואילי. בשבוע שעבר פרסם מטה המשפחות סרטון AI בו רן גואילי פונה לטראמפ. בהודעה ציין מטה החטופים כי משפחתו של רס"ר רן גואילי אישרה לפרסם סרטון שנוצר ב- AI ובו רני פונה בקולו לנשיא טראמפ שיחזיר אותו הביתה מן המנהרות בעזה.

היום מסרו טליק ואיציק גואילי, הוריו של רן, כי הם מבקשים לוודא כי המעבר לשלב ב׳ של ההסכם הבא לא יפגעו ברצף המאמצים לאיתורו של רני. למרות המאמצים המושקעים על ידי הממשלה, צה"ל והמנהלת מול המתווכות, המשפחה חשה כי בשבועות האחרונים ישנו צורך דחוף להגביר את הקצב המבצעי בשטח. המשפחה קוראת לממשלה להמשיך ולמנף את הקשרים עם קטאר ומצרים כדי ללחוץ על חמאס לספק מידע מדויק ולאפשר את חידוש החיפושים האקטיביים.

"חזרנו מסבב פגישות בארה"ב עם תמיכה בינלאומית רחבה, אך הלב שלנו נשאר בשטח. אנחנו יודעים שנעשים מאמצים כבירים, אבל עבורנו, כל יום של שקט בשטח הוא נצח", מסרו הוריו של רן. "אנחנו מבקשים מהממשלה וממערכת הביטחון: אל תתנו לנושא החיפושים לרדת מסדר היום. עם ישראל יוכל להשתקם רק כשנדע שכל לוחם וגיבור שהקריב את עצמו, זוכה למחויבות מלאה להשבתו. זו החובה המוסרית של כולנו כלפי רני.

"אנחנו מעריכים את העשייה של כל העוסקים במלאכה," מוסיפה המשפחה, "אך מבקשים לוודא שאיתורו של רני יישאר בראש סדר העדיפויות המבצעי. רני יצא להציל חיים ב-7 באוקטובר, והחובה שלנו היא לא להרפות עד שיחזור הביתה."