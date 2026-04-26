כיכר השבת
אחרי תקופה ארוכה

הבכירה מ'הליכוד' מונתה לראש מערך ההסברה הלאומי - פה אחד

הממשלה אישרה פה אחד את מינויה של השגרירה לשעבר בבריטניה • חוטובלי תיכנס לתפקיד ב-5 במאי 2026 לאחר המלצת ועדת המינויים | המינוי החשוב (פוליטי מדיני)

ברוורמן לצד נתניהו | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

הממשלה אישרה הבוקר (חמישי) פה אחד את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את ציפי חוטובלי לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. המינוי מגיע לאחר תקופה ארוכה בה התפקיד החשוב לא היה מאויש, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל ומאבק ההסברה הבינלאומי.

ראש הממשלה והשרים ברכו על המינוי ואיחלו לחוטובלי הצלחה בתפקיד. על פי ההחלטה, מועד כניסתה לתפקיד נקבע ל-5 במאי 2026, כשנה וחצי מהיום.

קריירה עשירה בשירות הציבורי

חוטובלי, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים והסמכה כעורכת דין, מילאה שורה של תפקידים בכירים בשירות הציבורי. בין תפקידיה: שרת ההתיישבות, שרת התפוצות, סגנית שר החוץ, ועד לאחרונה שימשה כשגרירת ישראל בבריטניה במשך חמש שנים.

במסגרת תפקידיה השונים פעלה חוטובלי לקדם את תדמיתה של מדינת ישראל, התראיינה רבות לכלי תקשורת בינלאומיים ברחבי העולם ונלחמה בזירת ההסברה הבינלאומית. במהלך המלחמה המשיכה בפעילות הסברתית נרחבת מלונדון, תוך התמודדות עם גל אנטישמי והפגנות עוינות.

משלחת חיזוק שהגיעה במלחמה לישראל (צילום: משרד החוץ)

המלצת ועדת המינויים

המינוי קיבל את המלצת ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה, לאחר שהוועדה בחנה ביום חמישי האחרון את מינוייה של חוטובלי לתפקיד והחליטה להמליץ לממשלה למנותה. ההחלטה משקפת את הערכת הממשלה לניסיונה העשיר של חוטובלי בתחום ההסברה הבינלאומי.

מערך ההסברה הלאומי אמור למלא תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים התקשורתיים שעומדים בפני ישראל, במיוחד לאור המאמצים המוגברים להפצת הנרטיב הישראלי בעולם. כידוע, במהלך השנה האחרונה הגיעו לישראל מאות משלחות במסגרת מבצע ההסברה הלאומי, והתפקיד נחשב לאחד החשובים ביותר במערכת הממשלתית.

יצוין כי את מקומה של חוטובלי כשגרירת ישראל בלונדון צפוי למלא צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, אם יאושר מינויו על ידי הממשלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר