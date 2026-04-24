נתניהו חושף כי עבר ניתוח להסרת גידול סרטני: "ברוך השם, אני בריא"

לשכת ראש הממשלה פרסמה את הדו"ח הרפואי השנתי, ממנו עולה כי נתניהו עבר טיפולי הקרנות בעקבות גילוי מוקדם של גידול סרטני. בהצהרה מיוחדת הסביר נתניהו כי בחר לעכב את פרסום הדו"ח כדי למנוע תעמולת כזב איראנית בעיצומה של המלחמה (חדשות)

(צילום: Shalev Shalom/POOL)

לשכת ראש הממשלה פרסמה את הדוח הרפואי השנתי של ראש הממשלה , החושף התמודדות אישית ומורכבת הרחק מעיני הציבור. על פי הדוח הרשמי, לפני כשנה וחצי עבר ראש הממשלה ניתוח רפואי, ובהמשך עבר גם טיפולי הקרנות בעקבות גילוי של גידול סרטני בשלב מוקדם.

בדיווח של הלשכה נכתב כי "ב-29 בדצמבר 2024 עבר ראש הממשלה טיפול ניתוחי להגדלה שפירה. הפרוצדורה עברה בהצלחה וללא כל סיבוכים. בבדיקת MRI שבוצעה כחלק ממעקב שגרתי לאחר הניתוח הודגם מוקד זעיר, פחות מסנטימטר, בעל מאפיינים מחשידים. בדיקה נוספת הוכיחה שאכן מדובר בגילוי מקרי ובשלב מוקדם של סרטן".

בהמשך הדוח הרפואי שפורסם מטעם הלשכה הובהר מצבו המדויק של ראש הממשלה ואופן הטיפול שנבחר. "מדובר בגילוי מוקדם של נגע זעיר, ללא גרורות, כפי שהוכיחו מעל לכל ספק כל יתר הבדיקות", נכתב בהודעה. "בנגעים מסוג זה ניתן להמשיך במעקב צמוד בלבד או בטיפול קרינתי קצר וממוקד. ראש הממשלה בחר באפשרות של טיפול".

בלשכה הדגישו כי "הטיפול בניהולו של פרופ' אהרון פופובצר יחד עם דר' מרק ויגודה ודר' שרגא גרוס עבר בהצלחה מלאה עם היעלמות מלאה של הנגע, כפי שהוכיחו כל בדיקות הדימות (רנטגן) והמעבדה".

במקביל לפרסום הדוח הרשמי, בחר ראש הממשלה נתניהו לפנות ישירות לאזרחי ישראל בהצהרה מפורטת, בה חשף את המניעים לעיתוי הפרסום ושיתף בהחלטותיו האישיות. "היום התפרסם הדוח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל", הסביר נתניהו.

הוא מיהר להרגיע את הציבור והצהיר באופן חד משמעי: "אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים: 1 - ברוך השם, אני בריא. 2 - אני בכושר גופני מצוין. 3 - הייתה לי בעיה רפואית קטנה שטופלה לחלוטין. תודה לא-ל, זה מאחוריי".

נתניהו פירט את השתלשלות האירועים הרפואית מנקודת מבטו, וסיפר כי לאחר הניתוח שעבר לפני שנה וחצי התגלה במעקב כתם קטנטן. "לפני שנה וחצי עברתי ניתוח מוצלח בהגדלה שפירה ומאז אני במעקב רפואי שגרתי", שיתף נתניהו.

"במעקב האחרון התגלה כתם קטנטן של פחות מסנטימטר. בבדיקה התברר שמדובר בשלב מוקדם מאוד של גידול ממאיר, ללא שום התפשטות או גרורות. הרופאים אמרו לי שזה מאוד שכיח אצל בני גילי, ושיש שתי אפשרויות: 1 - לא חייבים לטפל בזה, ניתן להישאר במעקב בלבד. אפשר לחיות עם זה, ורבים עושים זאת. 2 - לעבור טיפול ולהסיר את הבעיה".

בשלב זה, הקביל נתניהו את אסטרטגיית הטיפול האישית שלו לתפיסתו הביטחונית והמדינית המוכרת. "אתם כבר מכירים אותי", אמר ראש הממשלה לציבור. "כשמעבירים לי מידע בזמן על סכנה אפשרית, אני רוצה לטפל בה מייד. זה נכון ברמה הלאומית וגם ברמה האישית. זה מה שעשיתי. עברתי טיפול ממוקד שהסיר את הבעיה ולא השאיר לה זכר. הגעתי לכמה טיפולים קצרים, קראתי ספר, והמשכתי לעבוד. הכתם נעלם לחלוטין. ברוך השם ניצחתי גם את זה".

את הצהרתו חתם ראש הממשלה בקריאה אישית לאזרחים: "שימרו על הבריאות שלכם. היבדקו, והישמעו להנחיות הרופאים", והוסיף תפילה למען הפצועים וכוחות הביטחון.

ביבי מלך ישראל
אמת ניתנה להאמר
ראש ממשלתנו היקר. ה' אוהב אותך בזכות מעשיך המצוינים למען עם ישראל יומם ולילה תבורך בברכת כהנים עד מאה ועשרים עם משפחתך עם ישראל אוהב אותך.
מנחם כהן.
ביבי כל ארופה נגועה בגרורות אנטי שמיות, בהג הוציאו לך צו מעצר! ופה בהמ"ש והשמאל והתקשורת עוינים לך, ואתה נצחת את כולם! העם אתך הצדק אתך! ה יהיה בעזרך! חזק ואמץ!
ביביסט
על זה אומרים בדיקה רצופה מצילה חיים!!!!!
לבדוק קבוע

