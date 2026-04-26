במהלך ישיבת הממשלה היום (ראשון), התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לדיווחים ולפיהם מועד התקיפה באיראן, בפרוץ מלחמת שאגת הארי, הודלף לכלי תקשורת מרכזי בישראל. הטענות התבססו על כך שבערוץ היו מוכנים לכאורה לדיווח על פרוץ המלחמה דקות ספורות לאחר התרחשותה.

לפי דיווח של כתב ערוץ 14 מוטי קסטל, נתניהו אמר היום בישיבה כי ההדלפה היא "לא פיגוע רק מול האמריקאים, זה הרס המבצע! ומתן התרעה לחמינאי ולמערכות ההגנה שלהם אל מול ההתקפות שלנו".

עוד תקף נתניהו לפי הדיווח ואמר כי מדובר ב"הדלפה הנפשעת ביותר שאני מכיר זה עשרות שנים".

ראש הממשלה גם הוסיף, לפי הדיווח, כי הדבר "נחקר בצורה רצינית מאוד".

בהמשך אמר נתניהו לפי הדיווח לאחד השרים כי ההדלפה גרמה נזק "כמו ההדלפה הכוזבת על כוח 100". כך לפי הדיווח.

כששר החינוך יואב קיש שאל מה מתקדם עם החקירה, השיב לו מזכיר הממשלה יוסי פוקס שהדבר הינו רגיש ומעורבים בו הן השב"כ והן מלמ"ב.

בפתח ישיבת הממשלה היום אמר נתניהו: "כמוכם, גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו ששניהם, יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות. לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. וזה כולל לא רק את ארצות הברית - זה כולל קודם כל את מדינת ישראל, בתוכנו.

"אני הזדעזעתי מהרצח המתועב בפתח תקווה, בפיצרייה בפתח תקווה. לוקחים ילד חמד, ימנו בנימין זלקה ז״ל, וגודעים את חייו. אחרי זה - הסתה פרועה. אני חושב שהדבר הזה אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אנחנו חייבים לעצור את זה ולגדוע את זה, כשזה קטן.

"אני מתכוון לשבת עם שר החינוך ועם השר לביטחון לאומי מיד אחרי הישיבה ולראות מה אנחנו עושים אל מול בתי הספר שלנו, אל מול האכיפה שלנו. צריך למצות את הדין עם הרוצחים, וצריך להנחיל, גם בבתי הספר, גם בכיתות הלימוד וגם בבתים - מורים והורים - להנחיל שזה דבר נפשע, להוקיע את זה בכל לשון של הוקעה. זה הדבר שצריך ללוות אותנו כל הזמן".

עוד אמר ראש הממשלה כי "לגבי לבנון: מתקבל הרושם, שכאילו צה״ל לא פועל שם. הוא פועל, והוא פועל בעוצמה. צריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את הפסקת האש. ולכן מבחינתנו, מה שמחייב אותנו זה ביטחון ישראל, ביטחון חיילינו, ביטחון יישובינו. ואנחנו פועלים באופן נמרץ לפי כללים שסיכמנו עם ארצות הברית, וגם אגב עם לבנון. וזה אומר חופש פעולה לא רק להגיב להתקפות - זה ברור - אלא לסכל איומים מיידיים, ולסכן גם איומים מתהווים.

"בשבועיים האחרונים, לפי פיקוד צפון, אנחנו חיסלנו 46 מחבלים, ואנחנו נפעל ביד חזקה ובזרוע נטויה. משום שאנחנו לא מוכנים לקבל את ההתפרעות הזאת. נעשה מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לצפון".

הוא הוסיף: "אני מביא היום לישיבת הממשלה מינויים מעולים: ציפי חוטובלי - ראש מערך ההסברה הלאומי. ציפי מוכרת לכם. היא היתה חברת כנסת, היא היתה שרה, שגרירה מאוד יוזמת ומצטיינת בבריטניה. והיא תיקח על עצמה את המשימה החשובה הזאת בתיאום, כמובן, בעבודה עם משרד החוץ. יש לנו עבודה משולבת, חשובה מאוד, בהסברה ברמה העולמית.

דורון כהן ייכנס כנציב שירות המדינה. דורון הוא עתיר ניסיון. הוא היה מנכ״ל משרד האוצר, ראש רשות החברות, יו״ר 'סלקום'. הוא משלב גם את המגזר הפרטי וגם את המגזר הציבורי, ואנחנו צריכים להביא את הסטנדרטים של המגזר העסקי לתוך המגזר הציבורי״.