כיכר השבת
למרות הלחץ של טראמפ

הרצוג החליט לעצור את הענקת החנינה לנתניהו | הדיווח והתגובה הרשמית

גורמים ששוחחו עם ה"ניו יורק טיימס" מסרו כי נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט לא להעניק בשלב הזה חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו | בית הנשיא: "רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות" (אקטואליה, בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

דיווח ב"ניו יורק טיימס" טוען היום (ראשון) כי נשיא המדינה יצחק הרצוג מתכוון לא להעניק בשלב הזה חנינה ל, אלא מקדם יוזמה להבנות בין הצדדים.

על פי הדיווח, המסתמך על גורמים רשמיים, הנשיא שואף להוביל הליך גישור ושיח לא רשמי בין סנגורי ראש הממשלה לבין הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה, מתוך מטרה להגיע להסדר טיעון מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט.

גורמים המעורבים בנושא הסבירו לעיתון האמריקני כי הנשיא מודע היטב לאווירה הציבורית המתוחה בישראל, המוחרפת בשל המלחמה המתמשכת ומערכת הבחירות המתקרבת. לפי אותם גורמים, הרצוג סבור כי נוכח המצב המשפטי המורכב, קיימות אפשרויות יצירתיות רבות שאינן מסתכמות בהכרעה בינארית של "חנינה או הרשעה".

מבחינת הנשיא, כך לפי הגיווח, תיווך לעסקה כזו נתפס כ"דרך היחידה" שתוכל להביא לריפוי השסעים העמוקים בחברה הישראלית ולהרגעת הרוחות במערכת הפוליטית.

בבית הנשיא לא הכחישו, והבהירו כי הנשיא הרצוג רואה בהגעה להסדר פתרון ראוי ונכון בנסיבות הקיימות. "כפי שהתבטא מספר פעמים בעבר, רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות", נמסר.

עוד הוסיפו בבית הנשיא: "הנשיא כי נכון תחילה, בטרם הדיון בבקשת החנינה עצמה, למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט".

חנינהבנימין נתניהויצחק הרצוג

9
זה משמח אותי מאוד לראות את נתניהו מתחנן לחנינה כאילו היה על הגרדום...לביבי יהיו חיים טובים בכלא: שמפניה ורודה וסיגרים קובנים בשפע...ביבי לא צריך חנינה; כי בינתיים הוא לא נשפט כפושע כזה שצריך לכלוא אותו...; חחח... טראמפ מרמה את עצמו; זה נקרא ביטול שרירותי של צדק, אין לזה שום קשר לחנינה... חחח...
חנינה...
8
בקיצור. רק לא ביבי.
חיים
7
הרצוג סתם ילד טיפש, כשנוח לשמאל לא איכפת להם להתנגד לנשיא ארה"ב
צבי
6
הוא מתנהג בדיוק כמו השמאל באתחלה כאילו עושים משאל עם כדי לאזן בין ימין לשמאל ואחרי כמה זמן הוא חותך לשמאל אין לך זיוף יותר מהשמולנים ההרצוגים וכדומה
לא הנשיא שלי
5
כל מי שעוקב אחר המשפט יודע כי נתניהו צדיק בסדום וחנינה צריכים אלו שתפרו לו התיקים וצר לי כי יש יהודים מאנ"ש שאינם מבינים זאת
בנימין
4
זהירות! לא לתת כאן בכיכר השבת במה לשמלאנים.
שפוי
3
וכי מישהו במדינה חשב שהרצוג השמאלני והאכזר יחון את נתניהו הרי מדוע הוא חיכה עד היום? רק כדי שיוכל לספר לכולם כמה שיקול דעת ודיונים הוא קיים עד להחלטה השקולה והמדודה כביכול.
משה
2
מי אשם בכל השמאל ורוב הציבור החרדי של היום בושה וחרפה וחילול ה גדול בעולם איזה אכזרים במקום שהציבור החרדי חייב לביבי הכרת הטוב של שנים נתונים יד ✋ לפושעים השמאלנים
יהודה
1
מן הראוי, על הנשיא לכבד את מעמדו, ולהחליט, ללא כל פניה אחרת, לא פשרה, ולא ״הבנות בין הצדדים״ כבודך נשיא המדינה, ובכוחך להעניק חנינות לכל. אחרת, מה המשמעות לתפקידך הרם, מקוה שתתעלה ותוכיח מנהיגות ונשיאות, ותחליט אתה, ורק אתה, ללא כל התערבות של הרשות השופטת. התעלות, אמרנו?
אפי

