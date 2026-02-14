"ויהי אחרי מות משה עבד ה'". במילים אלו נפתח ספר יהושע, והן אינן רק ציון זמן היסטורי, אלא תחילתה של אחת הדרמות הגדולות בתולדות עם ישראל: המעבר מהנהגתו הניסית של משה רבינו, להנהגה הטבעית והארצית של יהושע בן נון.

ספר היסטוריה, ספר חוקים או משהו אחר לגמרי? פרק פתיחה לפודקאסט חדש הרב נחמיה שטיינברגר | 07.02.26

בפרק השני של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', עוסק הרב נחמיה שטיינברגר באתגרים העצומים שעמדו בפתחה של הכניסה לארץ ישראל.

החומש השישי? "הגמרא בנדרים (כ"ב) אומרת משפט מטלטל", מציין הרב שטיינברגר בפודקאסט. "אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד". למעשה, ספר יהושע הוא ההגשמה וה"פינאלה" של התורה כולה. כל ההבטחות לאבות מתנקזות לרגע הזה. אלא שהחטאים גרמו לכך שההיסטוריה תתארך, ואיתה גם ספרי הנביאים והכתובים.

האתגר: להיכנס לנעליים של משה

הפרק מתמקד בקושי העצום של יהושע. לא רק שהוא צריך להחליף את "אדון הנביאים", אלא עליו להעביר את העם "גמילה" רוחנית ופיזית: ממצב שבו "שמלתך לא בלתה מעליך" והלחם יורד מהשמיים, למצב של "מדינה" שצריכה צבא, מיסים, חקלאות ומערכת משפט. "זהו המעבר מהנהגת הנס להנהגת הטבע", מסביר הרב נחמיה, "וזהו שורש כל ההתמודדויות בספר יהושע".

עוד בפרק:

מבנה הספר: חלוקה ברורה בין שלב הכיבוש לשלב הנחלה.

חלוקה ברורה בין שלב הכיבוש לשלב הנחלה. היררכיית הנבואה: מדוע הקב"ה מדגיש ליהושע "ככל אשר ציווך משה עבדי", ואיך זה מתחבר לנבואת מלאכי בסוף התנ"ך?

מדוע הקב"ה מדגיש ליהושע "ככל אשר ציווך משה עבדי", ואיך זה מתחבר לנבואת מלאכי בסוף התנ"ך? הסכנה שבמרחק: מה קורה כשעם ישראל מתפזר בנחלות ומתרחק מהמרכז הרוחני?

