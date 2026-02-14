כיכר השבת
טרום הכניסה לארץ

"אלמלא חטאו ישראל": למה ספר יהושע הוא בעצם 'החומש השישי'? • האזינו

איך הופכים עם של אוכלי מן לעם של עובדי אדמה? • מה הקשר בין הפסוק האחרון בתורה לפסוק הראשון בנביא? • ואיך יהושע בן נון התמודד עם "הנעליים הגדולות בהיסטוריה"? • הרב נחמיה שטיינברגר בפרק השני של "פותחים תנ"ך" צולל אל ספר יהושע והמעבר הדרמטי מנס לטבע

האזינו לפרק המלא של "פותחים תנ"ך" וגלו מחדש את הספר שחשבתם שאתם מכירים (צילום: כיכר השבת)
פותחים תנ"ך

"ויהי אחרי מות משה עבד ה'". במילים אלו נפתח ספר יהושע, והן אינן רק ציון זמן היסטורי, אלא תחילתה של אחת הדרמות הגדולות בתולדות עם ישראל: המעבר מהנהגתו הניסית של משה רבינו, להנהגה הטבעית והארצית של יהושע בן נון.

בפרק השני של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', עוסק הרב נחמיה שטיינברגר באתגרים העצומים שעמדו בפתחה של הכניסה לארץ ישראל.

החומש השישי? "הגמרא בנדרים (כ"ב) אומרת משפט מטלטל", מציין הרב שטיינברגר בפודקאסט. "אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד". למעשה, ספר יהושע הוא ההגשמה וה"פינאלה" של התורה כולה. כל ההבטחות לאבות מתנקזות לרגע הזה. אלא שהחטאים גרמו לכך שההיסטוריה תתארך, ואיתה גם ספרי הנביאים והכתובים.

האתגר: להיכנס לנעליים של משה

הפרק מתמקד בקושי העצום של יהושע. לא רק שהוא צריך להחליף את "אדון הנביאים", אלא עליו להעביר את העם "גמילה" רוחנית ופיזית: ממצב שבו "שמלתך לא בלתה מעליך" והלחם יורד מהשמיים, למצב של "מדינה" שצריכה צבא, מיסים, חקלאות ומערכת משפט. "זהו המעבר מהנהגת הנס להנהגת הטבע", מסביר הרב נחמיה, "וזהו שורש כל ההתמודדויות בספר יהושע".

עוד בפרק:

  • מבנה הספר: חלוקה ברורה בין שלב הכיבוש לשלב הנחלה.
  • היררכיית הנבואה: מדוע הקב"ה מדגיש ליהושע "ככל אשר ציווך משה עבדי", ואיך זה מתחבר לנבואת מלאכי בסוף התנ"ך?
  • הסכנה שבמרחק: מה קורה כשעם ישראל מתפזר בנחלות ומתרחק מהמרכז הרוחני?

האזינו לפרק המלא והחכימו:

