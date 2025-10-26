גל הלם עבר על האומה האמריקאית עם חיסולו של המנהיג השמרני והנוצרי האדוק, צ'ארלי קירק. בספטמבר 2025, בזמן שנאם באירוע באוניברסיטת יוטה

ההשלכות רבות נרשמו בכל ארה"ב נרשמו מאז הרצח, אך אולי המפתיעה ביותר היא ההתעוררות שבאה לידי ביטוי בדוכני המכירה: ספר התנ"ך הפך ללהיט מכירות מיידי ודרמטי.

בחודש ספטמבר, בעקבות הרצח, זינקו מכירות התנ"ך בארצות הברית בכ-36% לעומת אותו חודש בשנה הקודמת, והגיעו ל-2.4 מיליון עותקים שנמכרו. נתון זה סימן את חודש המכירות הגדול ביותר עבור התנ"ך באותה שנה.

הזינוק בולט במיוחד על רקע הדעיכה הכללית בשוק הספרים המודפסים, אשר חווה ירידה של אחוז אחד במכירות הכוללות בתשעת החודשים הראשונים של השנה. למעשה, גם בשנת 2024 הקדים התנ"ך את מכירות הספרים המודפסים האחרים ב-21% מלאי. אנשים מחפשים ערך בספר הנצחי הזה מעבר לכריכתו.

מומחים מסבירים כי הגאות במכירות אינה רק תגובה לאירוע בודד. ספטמבר הביא עמו "גל של אירועים מטרידים, אלימות, מתיחות גיאופוליטית ואי ודאות כלכלית, לצד האבחנה שבעיתות משבר, יותר אנשים פונים לאמונה למען נחמה ותמיכה".

ג'ף קרוסבי, מנכ"ל איגוד המו"לים הנוצרים האוונגליסטים, הסביר כי בעולם של חרדה גוברת, התנ"ך מציע תקווה, הכרת תודה ושלום. הציבור מחפש "עוגן" לנוכח אי-הוודאות החברתית, הקיטוב הפוליטי, המלחמות הגלובליות והמזרח התיכון, והאתגרים הטכנולוגיים כמו עליית הבינה המלאכותית.

עוד ציין כי מותו של קירק "העיר אנשים רבים" והוביל אותם לחשוב על מה שהם מאמינים בו ולמה. העניין בולט במיוחד בקרב צעירים בגילאי 18 עד 34.

בסוף שנת 2024, מכירות התנ"ך כבר רשמו שיא, עם צמיחה של 22% בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד שמכירות ספרים מודפסים אחרים צמחו באחוז אחד בלבד או פחות. הזינוק הבלתי פוסק ממחיש שוב את כוחו של ספר התנ"ך כספר הספרים מאז ולתמיד.

הנתונים הללו רק מחזקים את מעמדו ההיסטורי של ספר הספרים. התנ"ך, אשר נחשב זה מכבר לרב המכר הנמכר ביותר בכל הזמנים, ממשיך לשבור שיאים. עם הערכה של 5 עד 7 מיליארד עותקים שנמכרו ברחבי העולם ביותר מ-700 שפות, ספר התנ"ך מוכיח כי חיפוש האמת בעידן של חוסר ודאות כולם יודעים לחזור למקור.