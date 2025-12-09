הלם באקדמיה: סטודנטית נוצרייה באוניברסיטת אוקלהומה קיבלה ציון אפס על עבודת פסיכולוגיה לאחר שהגישה ביקורת מבוססת אמונה. סמנתה פולנקי, סטודנטית ג'וניור באוניברסיטה, קיבלה אפס מתוך 25 נקודות על מאמר בנושא מגדר, בו השתמשה ב"תפיסת עולם נוצרית".

עוזרת ההוראה, מל קורת', השאירה הערות קשות על המטלה, וטענה כי העבודה "פוגענית," וכי על הסטודנטית להפגין "יותר אמפתיה".

הניקוד הכושל עבור עבודה המצטטת את התנ"ך עורר גל תגובות מיידיות, והגיע עד למסדרונות הקונגרס.

הסנאטור מארקוויין מאלין, המייצג את האוניברסיטה בקונגרס, כינה את המקרה "מטורף". מאלין דרש "אפס סובלנות לאקטיביסטים 'ווקים' המחופשים ל'מחנכים' המענישים סטודנטים ללא סיבה ומקדימים את האג'נדות הפוליטיות הרעילות שלהם על פני חינוך ילדינו".

הסנאטור טים סקוט הגדיר את החלטת עוזרת ההוראה כ"פתטית". הוא הטיל ספק בחופש הביטוי בקמפוסים האמריקאיים ותהה: "אם אין לנו חופש ביטוי בקמפוסים, הם לא צריכים לקבל מימון פדרלי – ובכנות, זה לא בית ספר בכלל, אלא מחנה אינדוקטרינציה".

לאחר שפולנקי הגישה תלונה בטענה כי נפסלה בשל אמונותיה הנוצריות, אוניברסיטת אוקלהומה השעתה את עוזרת ההוראה ופתחה בחקירה. האוניברסיטה הודיעה כי היא לוקחת "חששות הנוגעים לזכויות התיקון הראשון, ובכללם חירויות דת," ברצינות רבה. למרות זאת, האוניברסיטה הבהירה כי הציון הנמוך לא ישפיע על מעמדה האקדמי של הסטודנטית