זו השאלה המרחפת מעל פרק ב' בספר יהושע. יהושע בן נון, שהיה שותף לטראומה הלאומית של חטא המרגלים וראה כיצד שליחות אחת מובילה ל-40 שנות נדודים ומוות במדבר, מחליט כפעולה ראשונה כמנהיג... לשלוח מרגלים לארץ ישראל.

בפרק הרביעי של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', מסביר הרב נחמיה שטיינברגר מדוע לא מדובר באותה פעולה כלל ועיקר.

ועדה פוליטית מול סיירת מטכ"ל

"המרגלים של משה היו 'ועדה'", מסביר הרב. "12 נציגים, שמות מפורשים, 'ראשי בני ישראל'. המטרה שלהם הייתה לבחון את ה'כלה' (ארץ ישראל) ולגבש דעה פוליטית-ציבורית האם שווה להיכנס אליה. הם חזרו עם מסקנות וערכו מסיבת עיתונאים לכל העם.

לעומת זאת, המרגלים של יהושע הם מבצע צבאי נטו. 'שניים אנשים מרגלים חרש'. אין להם שמות, אין להם שבט, והם מדווחים אך ורק למפקד – ליהושע. זו הסיבה שיהושע לא חושש: הוא לא שולח ועדה שעלולה להכשיל את העם, אלא סוכני מודיעין שיביאו נתונים טקטיים".

מלחמת התודעה והמורל

אבל הנתונים הטקטיים שהמרגלים מביאים הם מפתיעים. הם לא מספרים ליהושע כמה חיילים יש ביריחו או מה גובה החומות. המסר היחיד שלהם הוא: "נָתַן ה' בְּיָדֵנוּ אֶת כָּל הָאָרֶץ וְגַם נָמֹגוּ כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפָּנֵינוּ".

למה זה הדיווח? הרב שטיינברגר מצביע על עקרון שרלוונטי גם למלחמות ימינו: המורל ואלמנט ההרתעה הם הנשק החזק ביותר. ארץ ישראל נכבשת לא רק בכוח הזרוע, אלא דרך הפחד שנופל על העמים (כפי שהובטח כבר ב"שירת הים"). ברגע שהתודעה של האויב נשברת ("נמוגו"), הניצחון הצבאי הוא רק עניין של זמן. ולראיה – ברגע שעם ישראל ינחל תבוסה קטנה בעי ואלמנט ההרתעה ייסדק, מיד יתאגדו כל עמי כנען להילחם בהם.

מנעולה של ארץ ישראל ולמה דווקא יריחו? ולמה דווקא ביתה של רחב?

יריחו, המכונה בחז"ל "מנעולה של ארץ ישראל", יושבת על צומת הדרכים האסטרטגי ביותר במזרח התיכון העתיק – הצומת המחבר את דרך המלך מצפון לדרום (בקעת הירדן) ואת דרך העולים ממזרח למערב. הפונדק של רחב, הממוקם בדיוק בצומת הזו, שימש כתחנת רענון לכל סוחר, חייל או עובר אורח. "רחב החזיקה בידיה את 'סקר דעת הקהל' המדויק והעדכני ביותר בכל כנען", מסכם הרב שטיינברגר. "היא ידעה את האמת שמלך יריחו סירב לראות".

