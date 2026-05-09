כשעם ישראל חוצה את הירדן, יהושע בן נון מצווה על הקמת שתי אנדרטאות: אחת בגלגל ואחת בתוך זרם הירדן עצמו. המטרה מוצהרת: "כִּי יִשְׁאָלוּן בְּנֵיכֶם מָחָר לֵאמֹר מָה הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה לָכֶם". אך באופן מפתיע, בניגוד לשאלות ליל הסדר, איש מאיתנו לא פגש את האבנים הללו ואיש לא שואל עליהן כיום.

בפרק השביעי של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', צולל הרב נחמיה שטיינברגר אל עומק סוגיית הזיכרון וההנהגה בחציית הירדן, ומיישב את התמיהות המלוות את המעמד המכונן.

מלפני אדון חולי ארץ ארון הברית מקבל בחציית הירדן כינוי שאינו מופיע בשום מקום אחר בתנ"ך: "אֲרוֹן בְּרִית ה' אֲדוֹן כָּל הָאָרֶץ". מדוע? הרב שטיינברגר קושר זאת לדברי דוד המלך בתהילים "הַיַּרְדֵּן יִסֹּב לְאָחוֹר... מִלִּפְנֵי אָדוֹן חוּלִי אָרֶץ". הארון מייצג מציאות שהיא "מעל הטבע" (נושא את נושאיו), וכאשר הוא נכנס לירדן, הטבע כולו נעמד דום ומפנה מקום לשכינה.

מחלוקת הראשונים: מי נושא את הארון? שאלה הלכתית מרתקת עולה מתוך הפסוקים: מדוע הכהנים הם אלו שנושאים את הארון בירדן, בעוד שבמדבר הייתה זו מלאכתם של הלויים? השיעור מציג את המחלוקת בין הרמב"ם, הסובר שזו מצווה לדורות השייכת לכהנים ובמדבר היה זה אילוץ, לבין הרמב"ן הטוען כי הלויים הם "חברת ההובלה" הטכנית, אך ברגעים של נס ומלחמה – הכהנים הם אלו שנכנסים לתפקיד.

האנדרטה שבלב לקראת סיום, נוגע הרב שטיינברגר בנקודה כואבת אך מעצימה: למה האבנים של יהושע לא שרדו? דרך סיפורו המפורסם של הרב יונתן זקס זצ"ל בארמון המלכה אליזבת, מוסבר ההבדל בין עמי העולם שבונים אנדרטאות מאבן (כמו הקולוסיאום ברומא) לבין עם ישראל שבנה "אנדרטאות של רוח". "אבנים אפשר לפרק, אבל זיכרון שעובר מאב לבן בסיפור ובחינוך – שורד אלפי שנים," מסכם הרב.

עוד בשיעור:

הנס החלקי: למה הירדן נעצר רק בצד אחד?

למה הירדן נעצר רק בצד אחד? מזבח האחדות: המשמעות של בניית מזבח בתוך המים לחיבור בין שני עברי הירדן.

המשמעות של בניית מזבח בתוך המים לחיבור בין שני עברי הירדן. יציאת מצרים 2.0: ההקבלה המדויקת בין קריאת ים סוף לפקיעת הירדן.

האזינו לפרק המלא ועשו סדר במושגי היסוד של הכניסה לארץ:

פרק 7: אבנים או ערכים? סוד הזיכרון היהודי והמזבח שנעלם בירדן

מדוע השאלה "מָה הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה לָכֶם?" לא שרדה את מבחן הזמן, בעוד שאלות ליל הסדר מהדהדות כבר אלפי שנים? ומה פשר בניית מזבח בתוך המים, במקום שבו איש לא יראה אותו לעולם?בפרק השביעי של "פותחים תנ"ך", הרב נחמיה שטיינברגר מעמיק בפרטי נס חציית הירדן ומעלה שאלות יסוד על חינוך ומנהיגות:

אדון כל הארץ: למה דווקא כאן מקבל ארון הברית כינוי ייחודי, ומה הקשר למזמור "בצאת ישראל ממצרים"?

למה דווקא כאן מקבל ארון הברית כינוי ייחודי, ומה הקשר למזמור "בצאת ישראל ממצרים"? כהנים מול לויים: המחלוקת המרתקת בין הרמב"ם לרמב"ן על הזכות לשאת את הארון.

המחלוקת המרתקת בין הרמב"ם לרמב"ן על הזכות לשאת את הארון. בין ים סוף לירדן: למה בירדן הנס קרה רק ב"צד אחד", ואיך זה קשור למעבר מנס לטבע?

למה בירדן הנס קרה רק ב"צד אחד", ואיך זה קשור למעבר מנס לטבע? אנדרטאות של רוח: הסיפור המרגש של הרב יונתן זקס בארמון המלכה, והתשובה לשאלה למה האבנים של יהושע לא שרדו.

הפקה: כיכר השבת הגשה: הרב נחמיה שטיינברגר