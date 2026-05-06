הפיצול ההיסטורי שיקרע את המגזר לשניים נחשף באולפן. האזינו >>

"למה חרדי בן 18 לא מתגייס? התשובה תפתיע אתכם: הוא לא מסרב, הוא פשוט לא חושב על זה" - המומחה לשילוב חרדים שובר את המיתוס הכי גדול בישראל... | צילום: צילום: כיכר השבת

במשך שנים, מדינת ישראל ניסתה לפתור את "הבעיה החרדית" דרך הכיס. קמפיינים, תמריצים ותוכניות חומש התמקדו כולם בשילוב החרדים בכלכלה ובאקדמיה. אבל ה-7 באוקטובר טרף את הקלפים ושינה את שאלת השאלות: מכלכלה – לביטחון ולהישרדות.

בפרק החדש והמרתק של הפודקאסט "חרדים בקו האש", מארח יוסי לוי את נחמיה שטיינברגר – מומחה לשילוב חרדים, איש חינוך, ומי שהיה מנהל המכינה באוניברסיטה העברית. שטיינברגר מביא לשולחן מבט מפוקח, נטול אשליות, של מי שמכיר את המערכת החרדית והישראלית לפני ולפנים.

"הצבא הוא לא דילמה, הוא פשוט לא קיים ביקום שלנו"

כשהוא נשאל למה צעיר חרדי בן 18 לא מתגייס, התשובה של שטיינברגר מפתיעה בכנותה. "אין פה דילמה מוסרית, ערכית או אידיאולוגית. האופציה הזו פשוט לא באופק האירועים שלנו. בגיל 18 לא הכרתי חבר, אח או דוד ששירת בצבא. המדינה לא עניינה אותנו. זה לא ששאלתי את עצמי 'למה הם שם ואני פה?' – השאלה הזו פשוט לא קיימת במוחו של צעיר חרדי קלאסי".

עבור עורכי תוכן ואנשי אסטרטגיה, זוהי נקודת מפתח: הבעיה איננה סרבנות פוליטית במובן הקלאסי, אלא ניתוק חינוכי ותרבותי מוחלט שאותו צריך לפצח.

הטעות של המדינה: 1.7 מיליארד שקל לאקדמיה, 0 לצה"ל

שטיינברגר חושף את העיוות הממשלתי העמוק של העשור האחרון. בין השנים 2012 ל-2019, מדינת ישראל השקיעה 1.7 מיליארד שקלים בשילוב חרדים באקדמיה ובתעסוקה – תהליך שמבקר המדינה קבע לגביו כי נחלש משמעותית עם 76% נשירה.

"כמה הושקע בזמן הזה בשילוב חרדים בצה"ל?" הוא שואל רטורית, "גורנישט. אפס. המדינה הזניחה את הריבונות שלה ואת החובה שלה לחבר את החרדים לביטחון".

מבית המדרש לחפ"ק בעזה

השינוי האישי של שטיינברגר החל כשהתגייס לשלב ב' (מסלול מקוצר למבוגרים), אך הגיע לשיאו בשבעה באוקטובר. כקצין התנהגות אוכלוסייה בחטיבת החילוץ, הוא מצא את עצמו מנהל מרחוק יחידת מהנדסים שאישרה כניסת כוחות מתמרנים למבנים בעזה תחת חשש קריסה.

"בחוץ העם היה בדיכאון, בצבא היו אנרגיות של טירוף", הוא משחזר את הרגעים שבהם הבין את גודל הפער בין המשרתים לבין אלו שנשארו מאחור, ואת תחושת ה"לבד" הצורבת כשגילה שההנהגה החרדית לא מתייצבת סביב השולחן כדי לפתור את המשבר הביטחוני.

התחזית לעתיד: הפיצול הגדול

מה יקרה כאן בעוד עשור? שטיינברגר לא אופטימי לגבי המיינסטרים השמרני ("ב-50-60 אחוז מהחברה החרדית לא יקרה כלום בחמש השנים הקרובות"), אבל הוא חוזה רעידת אדמה סוציולוגית: "החברה החרדית-המודרנית תתפצל ותיפרד מהמיינסטרים החרדי. זה יקרה. הקבוצה הזו תבנה לעצמה הנהגה חדשה, רשתות חינוך, עיתונים ותנועות נוער משלה. כל חרדי שיחפש בית ולא ימצא אותו בקו הנוקשה – יגיע לשם".

האזינו לפרק המלא – שיחה מרתקת שחודרת מבעד למסך העשן התקשורתי ומסבירה את הדינמיקה האמיתית של המגזר החרדי בישראל 2024.