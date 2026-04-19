כיכר השבת
"נפשו קשורה בנפשו"

מחר יתקיים מעמד הזיכרון והתפילה המרכזי לציבור החרדי בבנייני האומה

מחר (שני) זה קורה: אלפי חיילים, תלמידי ישיבות הסדר חרדיות ומשפחות שכולות יתכנסו למעמד "נפשו קשורה בנפשו" • כמסורת המעמד: סיום ש"ס המוני שיילמד ע"י הקהל לעילוי נשמת הקדושים • על הבמה: נפתלי קמפה וניסים סאאל בשירי רגש וכיסופים ווקאליים • השידור החי כאן ב'כיכר'

מחר בערב, כשרבבות עמך בית ישראל יתייחדו עם זכר הקדושים שנפלו על קידוש השם במערכות ישראל, יתקיים באולם 'טדי' בבנייני האומה בירושלים המעמד המרכזי והגדול ביותר המותאם לציבור החרדי. המעמד, תחת הכותרת "נפשם קשורה בנפשו", מציין שמונה שנים להיווסדו והפך למוקד רוחני עוצמתי של תפילה, תורה וזיכרון בטהרה.

האירוע יועבר בשידור חי כאן באתר 'כיכר השבת' החל מהשעה 18:45.

כמדי שנה, גולת הכותרת הרוחנית של המעמד תהיה מיזם "סיום הש"ס ההמוני". מדובר ביעד רוחני נעלה שהפך לסימן ההיכר של הערב: סיום הש"ס כולו בתוך זמן קצר ע"י אלפי המשתתפים. עם כניסתם לאולם, יוכלו המשתתפים לסרוק קוד ייעודי שיקצה לכל אחד פרק משניות או דף גמרא ללימוד אישי.

שיאו של הערב יהיה ב"סיום הש"ס" המרגש שייערך על הבמה לעילוי נשמתם הטהורה של הנופלים, מתוך אמונה ודבקות כי אין דרך ראויה ומכובדת יותר להנציח את זכר הקדושים.

בשל ימי ספירת העומר, המעמד ילווה בתכנית אמנותית ווקאלית בלבד, השומרת על גדרי ההלכה ועל אווירת ההתעלות. ענקי הרגש נפתלי קמפה וניסים סאאל, יחד עם מקהלה ווקאלית מקצועית, יגישו ניגוני נשמה ושירי כיסופים שיעוררו את הלבבות ויחברו את הקהל לתחושת שותפות הגורל והכאב היהודי השורשי.

המעמד נערך בשיתוף פעולה של:  עמותת נצח יהודה, איגוד שומר ישראל,  ענף חרדים בצה"ל, המחלקה למורשת ישראל בעיריית ירושלים, והאגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון.

