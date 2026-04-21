אחרי פרק פתיחה שעורר הדים, הפודקאסט "חרדים בקו האש" חוזר לשיחת המשך עם האיש שהתחיל הכל – תא"ל (במיל') יהודה דובדבני, מייסד הנח"ל החרדי (נצח יהודה). המנחה יוסי לוי צולל עם דובדבני אל הרגעים המכוננים, הלילות נטולי השינה, והפגישות החשאיות שהולידו את המסגרת החרדית הראשונה בצה"ל.

1:00 בלילה, בני ברק: הפגישה ששינתה הכל

הסיפור המרתק ביותר בפרק מחזיר אותנו לילה אחד בסוף שנות ה-90. דובדבני, אז ראש אגף הנוער והנח"ל, מגיע באישון לילה לביתו של מנהיג הציבור הליטאי דאז, מרן הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל. בחוץ המתין תור ארוך של אנשים, אך דובדבני הוכנס פנימה לחדר "סוכנותי" ופשוט, נטול גינוני לשכה.

"אני רואה את הרב יושב על הכיסא עם העיניים הבורקות", משחזר דובדבני. "אני קם לסגור את הדלת, ומיד פותחים אותה שוב. אני סוגר שוב, ושוב פותחים. הרב שם לי יד על הכתף ואומר: 'זה בסדר, יהודה'".

למרבה ההפתעה, הרב שטיינמן לא דיבר איתו על פוליטיקה או מכסות גיוס, אלא על היסטוריה אישית. הרב הפגין ידע עצום על אביו של דובדבני, שלמד בישיבת 'גרודנה' המעטירה בפולין בטרם עלה לארץ ולחם בלטרון. "הוא אמר לי: 'האבא שלך שמר על הפצועים בשדה הקרב... ואתה המשכת את הדרך של ישיבת גרודנה. לא היית מודע, אבל אתה המשכת את הדרך של האבא'".

רק כשיצא מהחדר עם ברכת הדרך, הבין דובדבני את סוד הדלת הפתוחה. המלווה שלו הסביר לו: "שני החבר'ה שעמדו בחוץ ליד הדלת – תפקידם היה לשמוע. תוך חצי שעה כל בני ברק, כולל ירושלים, ידעו על ההחלטה של הרב". המסר עבר: יש אור ירוק.

הבקו"ם הריק מנשים ויום "פעמיים כי טוב"

הקמת הפלוגה הראשונה לא הייתה קלה. דובדבני מתאר לילות שלמים של ישיבה על המדרכות בכיכרות בני ברק וירושלים, בשיחות נפש עם צעירים שנפלטו מהישיבות ("שבאבניקים") ולא מצאו את מקומם. הוא התמודד עם שאלות קשות על שידוכים שייהרסו ומשפחות שיחרימו, והבטיח להם דבר אחד: "לעשות מהם בני אדם".

דובדבני קבע ארבעה כללי ברזל לשירות החרדי שעליהם לא הסכים להתפשר: גלאט כושר, שיעורי תורה, אווירה חרדית, ושירות ללא נשים.

ההקפדה הזו הגיעה לשיא ביום הגיוס של אותם 31 החיילים הראשונים. דובדבני הגיע למפקד הבקו"ם ודרש שהגיוס ייערך ביום שלישי ("פעמיים כי טוב"), ללא חיילת אחת בבסיס. מפקד הבקו"ם נדהם: "ביום שלישי יש גיוס בנות!". דובדבני לא ויתר: "מתי האוטובוס האחרון של הבנות יוצא? ב-12:00? אז אנחנו נגיע ב-13:00". וכך היה. בסיס הקליטה והמיון רוקן לחלוטין מנשים לטובת הגיוס ההיסטורי.

על שם מי קרוי "נצח יהודה"?

רבים תוהים מהו פירוש השם "נצח יהודה". בפרק נחשף כי ראשי התיבות המקוריים היו נצ"ח (נוער צבאי חרדי), אך התוספת "יהודה" לא הגיעה מהמקורות. הייתה זו החלטה של הרמטכ"ל וראש אכ"א דאז לקרוא לגדוד על שמו של מייסדו – יהודה דובדבני, כאות הוקרה על הפיכת החזון למציאות (והיום הוא מונה כ-20,000 בוגרים).

מסר נוקב להנהגה החרדית של היום

לקראת סיום הפרק, דובדבני, שאיבד חברים ופקודים רבים ורואה את מצוקת צה"ל היום, פונה ישירות להנהגה החרדית הנוכחית. "זה לא יכול להיות שהחברה החרדית לא תיכנס ותישא בעול... אתם הרבנים הגדולים, תגידו פעם אחת מה אתם כן רוצים. לא רק מה לא. תחליטו על 10,000 איש, תנו יד על הכתף של החבר'ה שלא מסוגלים ללמוד – ותשלחו אותם לנתינה".

את הפרק הוא חותם בזיכרון מרגש מטקס ההשבעה הראשון בקברות המכבים, שם, ביוזמת הרבנים, שרו החיילים החרדים את "אני מאמין" יחד עם "התקווה" – שילוב שמלווה את הגדוד עד היום, ומוכיח שהספרא והסייפא יכולים לדור בכפיפה אחת.

האזינו לפרק המלא – שיעור היסטורי מרתק על מנהיגות, אומץ, ושבירת חומות בחברה הישראלית.