חיילי נצח יהודה בשלב ההכשרה נבחנו בהלכות פסח במסגרת חידון 

במהלך החודש האחרון השתתפו הטירונים בתוכנית לימוד אינטנסיבית לקראת החידון, שכללה לימוד יומי בחברותות במשך כשעה בכל יום. במסגרת הלימוד עסקו בהלכות פסח מתוך השולחן ערוך והמשנה ברורה, בדגש על הלכות ליל הסדר והלכות ערב פסח.

הרב אדיר אלמושנינו, שהוביל את סדר הלימוד, אמר: "הטירונים נמצאים בתקופה מאתגרת של הכשרה אינטנסיבית, אך דווקא בתוך השגרה התובענית הם בחרו לקבוע עיתים ללימוד. יום אחרי יום הם התיישבו ולמדו יחד, וזה מבטא עוצמה מיוחדת של חיילים שבונים את עצמם גם מבחינה רוחנית".

בעמותת נצח יהודה הדגישו כי גם בשלב ההכשרה, הבחירה להתמיד בלימוד הלכות פסח מבטאת את הייחודיות של החיילים, המשלבים בין מחויבות צבאית לבין נאמנות לערכים עליהם גדלו.

גדוד נצח יהודה פועל בשנתיים האחרונות בגזרת צפון רצועת עזה, במסגרת המשימות הביטחוניות השוטפות של צה"ל. הלוחמים לוקחים חלק בפעילות מבצעית משמעותית, תוך שמירה על ביטחון יישובי הדרום והתמודדות עם אתגרי השטח המורכבים.