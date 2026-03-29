כיכר השבת
בבקעה

חיילי נצח יהודה בשלב ההכשרה נבחנו בהלכות פסח במסגרת חידון 

ביום חמישי התקיים חידון הלכות פסח מיוחד לטירוני גדוד נצח יהודה, ביוזמת רבני עמותת נצח יהודה ובהובלת הרב אדיר אלמושנינו, בעצמו בוגר הגדוד (חרדים)

אמ
מקודם |
חידון הלכות פסח מיוחד לטירוני גדוד נצח יהודה (צילום: באדיבות המצלם)

במהלך החודש האחרון השתתפו הטירונים בתוכנית לימוד אינטנסיבית לקראת החידון, שכללה לימוד יומי בחברותות במשך כשעה בכל יום. במסגרת הלימוד עסקו בהלכות פסח מתוך השולחן ערוך והמשנה ברורה, בדגש על הלכות ליל הסדר והלכות ערב פסח.

הרב אדיר אלמושנינו, שהוביל את סדר הלימוד, אמר: "הטירונים נמצאים בתקופה מאתגרת של הכשרה אינטנסיבית, אך דווקא בתוך השגרה התובענית הם בחרו לקבוע עיתים ללימוד. יום אחרי יום הם התיישבו ולמדו יחד, וזה מבטא עוצמה מיוחדת של חיילים שבונים את עצמם גם מבחינה רוחנית".

בעמותת נצח יהודה הדגישו כי גם בשלב ההכשרה, הבחירה להתמיד בלימוד הלכות פסח מבטאת את הייחודיות של החיילים, המשלבים בין מחויבות צבאית לבין נאמנות לערכים עליהם גדלו.

גדוד נצח יהודה פועל בשנתיים האחרונות בגזרת צפון רצועת עזה, במסגרת המשימות הביטחוניות השוטפות של צה"ל. הלוחמים לוקחים חלק בפעילות מבצעית משמעותית, תוך שמירה על ביטחון יישובי הדרום והתמודדות עם אתגרי השטח המורכבים.

חידון הלכות פסח מיוחד לטירוני גדוד נצח יהודה (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)
חידון הלכות פסח מיוחד לטירוני גדוד נצח יהודה (צילום: נחמן כהן/עמותת נצח יהודה)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר