מציאות יומיומית מקוממת של מאות אלפי נוסעים מהמגזר החרדי, קשישים וילדים, מגיעה לפתחו של בית המשפט הגבוה לצדק: ארגון "אמת ליעקב בישראל" הגיש אתמול עתירה דחופה נגד משרד התחבורה, בדרישה להפסיק לאלתר את האפליה המובנית בין משתמשי כרטיס ה"רב-קו" הפיזי לבין המשתמשים באפליקציות התשלום בנייד.

העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד ר' אברהם יצחק רוטנשטיין, חושפת כי הציבור שאינו מחזיק בסמארטפונים – ובראשם מחזיקי ה"טלפונים הכשרים" – משלם משמעותית יותר על אותן נסיעות בדיוק לעומת משתמשי האפליקציות (דוגמת פנגו ומוביט). העתירה מונה שורה של כשלים חמורים המפלים לרעה את הציבור החרדי. "אפליית "התעריף המיטיב" בעוד האפליקציות מחשבות בסוף החודש באופן אוטומטי את מסלול הנסיעה הזול ביותר עבור הנוסע, משתמשי הרב-קו נאלצים "להמר" מראש על חוזה הנסיעה (חופשי חודשי/יומי). טעיתם בחישוב? תשלמו עד 35% יותר. כשל המידע והטעינה בניגוד למשתמשי האפליקציות, בעלי הרב-קו לא יכולים לדעת בזמן אמת מה היתרה בכרטיס. הם נאלצים לכתת רגליהם לקיוסקים או לעמדות טעינה, ללא ידיעה אם הכסף שבידם יספיק לנסיעה הקרובה.

חשיפה לקנסות

היעדר המידע על היתרה הופך כל עלייה לאוטובוס לסיכון. נוסעים רבים מוצאים עצמם עם "יתרה אפסה" ללא ידיעתם, וסופגים קנסות כבדים בגין אי-תיקוף בשגגה.

"התעשרות שלא כדין על חשבון האזרח הקטן"

אחת החשיפות הדרמטיות בעתירה נוגעת ל"יתרות הכלואות". המדינה מחזיקה לפי ההערכות בעשרות מיליוני שקלים בכרטיסים שאינם בשימוש, ללא כל אפשרות פדיון. הכסף נשאר בקופת המדינה, בזמן שהאזרח הפשוט לא יכול לקבל את כספו חזרה.

העותרת 2, אם לשבעה ילדים המייצגת הורים רבים מהמגזר, מתארת שגרה בלתי אפשרית: "להטעין שבעה כרטיסי רב-קו בלחץ של הבוקר, ללא יכולת לדעת מה היתרה וללא גישה דיגיטלית, זה פשוט מרוץ מורט עצבים. אנחנו נאלצים לחפש קיוסקים פתוחים רק כדי להטעין כסף מראש, בעוד שבעלי האפליקציות נהנים משקט נפשי ומתשלום נדחה".

איפה ההבטחות מ-2019?

עו"ד ר' אברהם יצחק רוטנשטיין, ב"כ העותרות, מזכיר כי הפתרון כבר היה אמור להיות כאן: "כבר בשנת 2019 הבטיח משרד התחבורה להשיק רב-קו 'מבוסס חשבון' שיפתור את הצורך בטעינה מראש, אך שבע שנים חלפו והפתרון לא נראה באופק. העתירה דורשת לשים סוף לאפליה החמורה ולהקים מנגנון שיאפשר לציבור לפדות את מאות מיליוני השקלים שנותרו כלואים בכרטיסים".

במגזר החרדי מקווים כי הפעם העתירה תאלץ את משרד התחבורה להפסיק עם הגרירה וההבטחות, ולהחזיר לאזרחים את הכסף ואת הזכות הבסיסית לשלם מחיר הוגן בלי להיענש על שמירת אורח חייהם.

בינתיים, עד להכרעת הדין, נראה שציבור המשתמשים ברב-קו ימשיך לכתת רגליו בין עמדות הטעינה ולשלם ביוקר על מחדלי הממשלה.

השאלה שנותרה פתוחה היא האם עשרות מיליוני השקלים הכלואים בקופת המדינה יחזרו סוף סוף לכיסו של האזרח הקטן, או שמא המדינה תמשיך להרוויח על גבו של הציבור המופלה.