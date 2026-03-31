לוחמי גדוד המילואים של 'נצח יהודה' מצאו את עצמם בימים האחרונים בלב סערה תקשורתית וצבאית חסרת תקדים. בעקבות דיווח של רשת CNN על עימות בין לוחמים לצוות צילום ביהודה ושומרון, שכלל לטענת הרשת התבטאויות על "נקמה", החליט צה"ל על צעד דרסטי של הוצאת הגדוד מפעילות. בריאיון מיוחד ליוסי סרגובסקי, היישר מגבול הרצועה, יוצא הרב שאול עבדיאל, הרב המלווה של הגדוד, להגנת הלוחמים ותוקף את מה שהוא מגדיר כ"ענישה קולקטיבית שאינה במקומה".

"האצבע קלה על ההדק כשמדובר בחרדים" הרב עבדיאל מבקש קודם כל להעמיד דברים על דיוקם בנוגע לזהות הלוחמים: "חשוב להבין, לא מדובר בגדוד הסדיר שנמצא כעת בלחימה בעזה, אלא בגדוד המילואים. מדובר בבוגרי הגדוד, אנשים עם משפחות וילדים, שנמצאים במילואים כבר מעל 300 ימים בשנתיים האחרונות. זהו גדוד שקיבל בשנה האחרונה תעודת הצטיינות מאלוף פיקוד המרכז". על התקרית עם צוות ה-CNN אומר הרב: "מדובר באירוע נקודתי שבו היה שיח לא ראוי או פעולה נקודתית. בזה צריך לטפל, לבדוק ולהעניש אם צריך. אבל איך הגענו למצב שבו בגלל אמירה של חייל אחד, גדוד שלם של מאות לוחמים גיבורים נשלח הביתה בתחושה של חוסר הערכה? יש הרגשה שב'נצח יהודה' הרבה יותר קל להשתלח. ראינו אירועים דומים ביחידות אחרות כמו צנחנים או גולני, ושם טיפלו בזה נקודתית". דמעות בקברי זקיניו והמראה לבלגיה | הרבי מסאדיגורה נפרד מהחסידים לקראת פסח חיים רוזנבוים | 13:39 משל המצה והחמץ הרב עבדיאל מסביר: "אנחנו לפני חג הפסח. אם אנחנו חוששים מחמץ, הפתרון הוא לא להימנע מאכילת מצה שעשויה מקמח ומים, אלא להיזהר שהיא לא תחמיץ. המצווה היא להתמודד עם המציאות המורכבת. לוחמים שמתעסקים עם אוכלוסייה אזרחית עוינת נמצאים בחיכוך מתמיד. אם יש 'החמצות' – צריך לבער את החמץ, לא לשרוף את כל הבית". לדבריו, הלוחמים חשים פגיעה עמוקה במוראל: "הם מרגישים שזורקים אותם, שלא מעריכים את מסירות הנפש שלהם לאורך חודשים ארוכים. אנחנו סומכים על הרמטכ"ל שעסוק במלחמה קיומית, אבל מבקשים ממנו: דע להוקיר את מי שטוב, וטפל נקודתית במי שדורש טיפול".

פסח תחת אש: מצה שמורה ו"ללא שרויה" בסמטאות עזה

בזמן שגדוד המילואים מתמודד עם הסערה ביהודה ושומרון, הגדוד הסדיר של 'נצח יהודה' ממשיך בפעילות מבצעית עצימה בתוך רצועת עזה. "הלוחמים היו אמורים לצאת לרגילה אחרי זמן רב, אבל בגלל המצב הם סוגרים את החג בפנים", מספר הרב עבדיאל.

למרות התנאים המבצעיים, הלוחמים החרדים לא מוותרים על הקפדה על הלכות הפסח, בסיסי הגדוד והמוצבים עוברים הכשרה קפדנית בימים אלו, הלוחמים מקבלים מצות שמורה עבודת יד לליל הסדר ובנוסף "ב'נצח יהודה' מקפידים לא רק על קטניות אלא גם על 'שרויה', והצבא נותן את המענה המלא לכל הצרכים ההלכתיים הללו כדי שירגישו אווירת חג בתוך הלחימה".

הרב עבדיאל עצמו מתכונן למשימה אישית מרגשת: "בעזרת השם, אני אגיע עם המשפחה שלי למוצב ממש על גבול עזה כדי לעשות את ליל הסדר יחד עם הפלוגות הלוחמות. המטרה היא לתת להם תחושה של בית, לחבק אותם ולהזכיר להם שגם כשהם בחזית – עם ישראל כולו איתם".

