אלפים בעצרת הזיכרון החרדית המרכזית בירושלים

הקהל מכבד את זכר הנופלים במעמד הנדיר ( צילום: חיים טויטו )

אמש (שני) התקיים באולם "טדי" בבנייני האומה בירושלים מעמד הזיכרון המרכזי לציבור החרדי, לזכרם של חללי מערכות ישראל. העצרת, שנערכה תחת הכותרת "נפשם קשורה בנפשו", מציינת את שנתה השמינית ורשמה שיא חדש של השתתפות עם אלפי נוכחים חיילים, רבנים, בני משפחות שכולות ובחורי ישיבות שהתאחדו לערב של התייחדות, תורה ותפילה.

עוד בטרם פתיחת האירוע המרכזי, התקיים במתחם "יום תורה" מיוחד עבור מאות חיילים חרדים. הלוחמים הקדישו את יום הלימוד לזכרם של חללי צה"ל, בהשתתפות הרבנים, הרב הראשי לשעבר, הגאון רבי דוד לאו, והרב מיכאל לסרי שנשאו דברי חיזוק והתעוררות לחיילים. המעמד נערך בשותפות של עמותת נצח יהודה, איגוד שומר ישראל, ענף חרדים בצה"ל, האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ועיריית ירושלים, בהפקה של "צבעים הפקות".

הרב שלמה משה עמאר, לצידו של יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל ועמותת "נצח יהודה" ( צילום: חיים טויטו )

הראל ארלנגר, בנו של רס"ר נחמיה ארלנגר ז"ל, בוגר המסלולים החרדיים בצה"ל, באמירת "קדיש" ( צילום: חיים טויטו )

באירוע השתתפו משפחות שכולות, הרב הראשי לשעבר, הרב שלמה עמאר, רח"ט תומכ"א תא"ל שי טייב, יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל ועמותת "נצח יהודה", יועל"ח, תת אלוף אבינועם אמונה, סא"ל ל, מג"ד גדוד נצח יהודה, איש העסקים דוד הגר, יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, ח"כ יעקב מרגי. ח"כ יוני משרקי, ח"כ משה ארבל, ח"כ דן אילוז, ח"כ יוסי טייב, אודי דרור, ראש החטיבה לגיוס ומסלולים תורניים במשרד הביטחון, חיילים, תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות, רבני עמותת נצח יהודה, ובכירים נוספים.

אחד הרגעים המרטיטים ביותר בערב נרשם כאשר עלה לבמה הילד הראל ארלנגר, בנו של רס"ר נחמיה ארלנגר ז"ל, בוגר המסלולים החרדיים בצה"ל, בקול חנוק מדמעות אמר הילד את תפילת ה"קדיש", כשהקהל העצום עונה אחריו "אמן".

את הנר המרכזי הדליק הרב אביהוד בן יהודה, אביו של הלוחם אביתר בן יהודה ז"ל. אביתר שירת בשירותו הסדיר בגדוד "נצח יהודה" ונפל בעת מילוי תפקידו בפעילות מבצעית בשירות מילואים. המעמד סימל את גבורתם של הלוחמים ששילבו בין אורח חיים תורני למסירות נפש למען הגנת העם והארץ.

גולת הכותרת הרוחנית של הערב הייתה מיזם סיום הש"ס ההמוני. עם כניסתם לאולם, סרקו המשתתפים קוד QR ייעודי שהפנה כל אחד לפרק משניות אישי. בתוך דקות ספורות חולקו כל מסכתות הש"ס, וביחד, בצוותא, נערך סיום ש"ס מרגש על יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, אבינועם אמונה, לעילוי נשמת הנופלים, בליווי תפילת "א-ל מלא רחמים".

העצרת לוותה במקהלה ווקאלית ובשירי רגש ברוח ימי ספירת העומר, ונחתמה בשירת "אני מאמין" ו"התקווה" ותפילה לשלום החיילים.

רח"ט תומכ"א, שי טייב, אמר "אנו מתכנסים היום, ביום הזה בירושלים עיר הקודש ובארץ ישראל שאוירה מחכים, כדי להרכין את ראשנו אך נזקוף את קומתנו ולהתייחד עם זכרם של אלה שבחרו לשלב בין עולמות, בין רוח לחומר, בין בית המדרש ושדה הקרב. גם כאשר החושך גובר, האור האלוקי מפזר את ערפל הספק והפחד. הוא מציב בפני כולנו אמת אחת: גם ברגעי קושי, יש אור פנימי שמאיר את הדרך. יש לנו תכלית, גורל ויעוד - יש לנו אמונה".

יוסי לוי, מנכ"ל עמותת 'נצח יהודה', שהגיע מפעילות מבצעית אמר בנאומו על המהפכה שעברה עצרת הזיכרון החרדית: "לפני שמונה שנים קיימנו את טקס הזכרון הראשון מול מאה משתתפים בלבד. היום אנחנו עומדים מול אלפים, כשהביקוש מצד הציבור החרדי כה גדול עד שהמקום צר מלהכיל את כולם. זוהי הוכחה לשינוי עמוק, הציבור החרדי מבקש לקחת חלק בזיכרון ובגבורה בדרכו שלו. הלוחמים שלנו, שחלקם השלימו השנה 365 ימי מילואים ואחרים נמצאים כעת ברצועת עזה דורון לבנון הם חוד החנית שמוכיח כי ניתן לשרת שירות קרבי ומשמעותי מבלי לוותר על ערכי התורה".

אודי דרור, ראש החטיבה לגיוס ומסלולים תורניים במשרד הביטחון מסר: “הלוחמים החרדים עומדים בשורה אחת עם חבריהם מכל חלקי החברה הישראלית - בחזית, בעורף, ובכל מקום שבו נדרשת מסירות. כל אחד מביא את עולמו, את האמונה שלו ואת הכוחות שלו, ויחד נבנית עוצמה משותפת שלא ניתן להתעלם ממנה. אנו באגף הביטחוני חברתי פועלים להמשיך לחזק את מה שמחבר בינינו, לשמור על האחדות,להרחיב את השורות , ולהיות ראויים לאלו שאינם-יהי זכרם ברוך”