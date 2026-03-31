גדוד המילואים "נצח ישראל" שוהה ברצף ארוך מאד בלחימה, הן בג'נין והן בגזרות נוספות מאתגרות מאד.

האירוע עם כתבי ה - CNN שגרם לתהודה בינלאומית, גררה את החלטת הרמטכ"ל להוציא את הגדוד מהגזרה ולאפשר לגדוד לעבור אימון לפני תעסוקה, כולל הכנה ערכית ומקצועית, ולאחר מכן הגדוד ישוב להיות טוב יותר, לצד היותו גדוד עתודה לאירוע מתפרץ באוגדת איו"ש.

בשיחה אמש שקיים מפקד האוגדה תת אלוף קובי הלר עם כל המג"דים ביהודה ושומרון, ציין את הישגיו האדירים של הגדוד ואת הצטיינותו, לצד הדרישה הברורה להימנע מאירועים הגורמים למטה הכללי ולדרג המדיני להסטת הקשב ממלחמה מול איראן והרחבת התמרון מול חיזבאללה בצפון, לעיסוק באירועי קצה מיותרים.

מבחינתי החידוד הכי חשוב בשיחתי עם הרמטכ"ל הוא הפרסום השגוי בתקשורת כי הרמטכ"ל "הדיח" את גדוד נצח ישראל, מה שלא קרה מעולם. הרמטכ"ל הבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים את ההחלטה המקצועית לשפר את הגדוד וחלילה לא להדיח ולא לפגוע בגדוד שהוכיח את מצוינותו והישגיו.

אני זוכה לידידות קרובה עם הרמטכ"ל ועבודה לאורך שנים רבות, הן כמנכ"ל משרד הביטחון וכסגן הרמטכ"ל. ביומו הראשון בתפקיד, בחר הרמטכ"ל להגיע לביקור שטח בגדוד נצח יהודה בו שיבח את לוחמי הגדוד על הישגים חסרי תקדים במלחמה בצפון רצועת עזה.

האירוע, תוצאותיו, הפרסומים הרבים, מהווים אתגר בלתי נתפס למג"ד מצטיין שכל פעולותיו ותכלית מעשיו הם לנצח את האויבים הרבים.

אני מבקש כאן להצדיע ללוחמי גדוד 941, אחיי, פקודיי בעבר, בוגרי הגדוד המעולה נצח יהודה.

המשיכו בעשייתכם המבורכת, עד הניצחון בע"ה במהרה.