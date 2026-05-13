כיכר השבת
"המערכה לא תמה"

הרמטכ"ל בצפון השומרון: "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה - ערוכים לחידוש הלחימה"

הרמטכ"ל בצפון השומרון: "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה - ערוכים לחידוש הלחימה"

הרמטכ"ל בסיור היום (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) הערכת מצב וסיור מבצעי בצפון השומרון, במהלכו הצהיר כי "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה בכלל הגזרות". הרמטכ"ל הדגיש כי למרות ההישגים המבצעיים, "המערכה לא תמה, וצה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה ויידרש לכך".

בסיור השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד חטיבת שומרון, מפקד חטיבת מנשה ומפקדים נוספים.

"אין הכלה - רק יוזמה"

במהלך ההערכה, הציגו מפקדי החטיבות לרמטכ"ל את תמונת המצב הגזרתית המלאה. הרמטכ"ל שוחח עם המג"דים והלוחמים והביע הערכה רבה על פועלם ועל ההישגים המבצעיים שהביאו בשבועות האחרונים. כמו כן, הביע הערכה לשיתוף הפעולה ההדוק עם כלל גופי הביטחון בסיכול הטרור.

"צה"ל פועל בכלל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות", מסר רב-אלוף זמיר. "אנחנו ממשיכים בלחימה בלבנון, פועלים בליטאני ובמרחבים נוספים ומסכלים עשרות מחבלים ותשתיות מדי יום. גם בעזה אנחנו פועלים באופן התקפי ומחסלים מחבלים, וגם כאן באיו"ש פועלים ללא הפסקה ומביאים להישגים. אין הכלה - רק יוזמה".

"מוכנות מתמדת מיהודה ושומרון ועד טהרן"

הרמטכ"ל הדגיש את המוכנות המתמשכת של צה"ל: "המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה ויידרש לכך ונמצא במוכנות ובדריכות מתמדת בהגנה ובהתקפה - מיהודה ושומרון ועד טהרן".

בהתייחסו למרחב צפון השומרון, ציין הרמטכ"ל כי "מרחב צפון השומרון מצוי בתהליך שינוי משמעותי. פיקוד המרכז מוביל פעילות התקפית וסיכולית נרחבת לצד היערכות להגנה מיטבית על המרחב. זוהי התקופה שבה היקף הטרור ביהודה ושומרון הוא מהנמוכים בשנים האחרונות - זאת בזכות סיכול מתמשך, יוזם והתקפי".

חטיבת הנח"ל מתייצבת למשימה

הרמטכ"ל הדגיש את המשכיות המבצעית של הכוחות: "אנחנו ממשיכים לפעול ללא הפסקה לסיכול הטרור, במבצעים במחנות הפליטים. צה"ל פרוס בכלל הגזרות. חטיבת הנח"ל, שסיימה לחימה עצימה בלבנון רק לפני חודש, התייצבה מיד לאחר מכן למשימה ביהודה ושומרון. אני בטוח שהיא תביא להישגים גם כאן".

