איראן: "תחרות על אורך נשימה"

תת-אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, הציג תמונת מצב מורכבת של העימות הישיר מול טהראן. לדבריו, למרות הפגיעות הקשות בארסנל האיראני, המשטר מנסה לשמר קצב אש שמטרתו העיקרית היא שיבוש שגרת החיים בישראל. "המלחמה הפכה לתחרות של אורך נשימה - מי יוכל לעמוד בתנאים הכלכליים ובשחיקת העורף לאורך זמן רב יותר", הסביר אוריון. לגבי המעורבות הסינית, חשף אוריון כי סין מספקת חומרי מוצא למנועי טילים איראניים, אך היא פועלת בזהירות בשל האינטרסים הכלכליים מול ארה"ב. "איראן תפנה לסין כדי לשקם את תשתיותיה ביום שאחרי, ולישראל יש אינטרס עליון למנוע זאת". טראמפ מאיים על איראן: "בקרוב תראו את התגובה הקשה; מוג'תבא במצב גרוע" יוסי נכטיגל | 18:05 סערת "נצח יהודה": ענישה קולקטיבית? הרב שאול אבדיאל, רב מלווה בגדוד 'נצח יהודה', התייחס בראיון להחלטה הדרמטית להדיח גדוד מילואים שלם בעקבות תקרית עם צוות צילום של CNN. הרב תקף את ההחלטה וכינה אותה "ענישה קולקטיבית" נגד לוחמים ששירתו מעל 300 ימים במצטבר מאז פרוץ המלחמה. "יש הרגשה שב'נצח יהודה' קל יותר להשתלח", אמר הרב אבדיאל בכאב. "מדובר בחיילים גיבורים, בעלי משפחות, שמוסרים את הנפש. אם הייתה חריגה נקודתית - יש לטפל בה נקודתית, ולא לשרוף את כל הבית". הוא הוסיף וסיפר על ההכנות המורכבות לפסח בקו הצהוב וברצועת עזה, תוך הקפדה על חומרות הכשרות הייחודיות למגזר (כמו שרויה).

ניר חפץ: "ההון האנושי בלשכה דל להחריד"

ניר חפץ, מי שהיה מקורב מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס לתפקוד לשכת נתניהו בצל הפרשיות האחרונות. חפץ טען כי בעוד שבשגרה הכאוס בלשכה משבש הכל, בזמן מלחמה צה"ל ומערכת הביטחון הם "המטה האמיתי" שמחזיק את המדינה.

חפץ מתח ביקורת על הברית האוטומטית של המפלגות החרדיות עם נתניהו: "היה נכון יותר לציבור החרדי להישאר בתפקיד ההיסטורי של 'לשון מאזניים'. היום, הציבור החרדי ממותג כחלק מגוש אחד, מה שמרחיק ממנו חצי מהעם". בנושא חוק הגיוס, העריך חפץ כי נתניהו היה מעביר את החוק לו יכול היה פוליטית, אך כעת, לאחר מעבר התקציב, המפלגות החרדיות "הרימו דגל לבן".

הטרגדיה בערד: "אנשים בלי בית לפסח"

החלק המרגש והכואב של התוכנית עסק בקהילה החרדית בערד, שספגה פגיעה דרמטית וחסרת תקדים במתקפת הטילים. יעקב שקול, תושב העיר ומתנדב 'איחוד הצלה', תיאר מראות קשים מבית החולים סורוקה ומזירת האירוע.

"אנשים יצאו מהבית עם גרב אחת, זה כל מה שנשאר להם", סיפר שקול בלב שבור. הוא תיאר את המצוקה של משפחות שאיבדו את כל רכושן: "בגדים מלאים ברסיסי זכוכית, חפצים אישיים שנעלמו, וחוסר ודאות מוחלט". שקול הדגיש את המורכבות של חג הפסח המתקרב: "ללכת לבית מלון זה לא פשוט עבור משפחה חרדית, ובפרט חסידי גור, עם המנהגים והחומרות. הילדים ישאלו השנה 'מה נשתנה' מתוך חורבן אמיתי של הבית שלהם".

