ימי פעילות חווייתיים ב'שפרינג' ושירותי רב קו לקראת החזרה ללימודים 

חוויית הקיץ של משפחות בני ברק חוזרת – ובגדול: מתחם ׳שפרינג׳ המוכר חוזר לפעול לשלושה ימים של חוויות מרעננות, תוכן ערכי ושלל הפעלות מהנות לכל המשפחה | לקראת החזרה ללימודים: שירותי ׳רב-קו אונליין׳ בשת"פ עם סיעת שלומי אמונים בעיריית בני ברק מגיעים ל׳שפרינג׳ (תחבורה ציבורית)

רב קו אונליין (צילום: יח"צ)

מתחם ׳שפרינג׳ המוכר חוזר לפעול לשלושה ימים של חוויות מרעננות, תוכן ערכי ושלל הפעלות מהנות לכל המשפחה.

והשנה, לצד המתנפחים, משחקי המים, אתגר ההישרדות ורובה הלייזר – יוכלו ההורים לנצל את הזמן גם להיערכות נוחה לקראת שנת הלימודים הקרבה – בזכות שירותי ׳רב-קו אונליין׳ שיגיעו למתחם עם עמדות שירות ניידות ונגישות במיוחד.

במהלך שלושת ימי הפעילות, תוכלו ליהנות ממענה מלא ומקצועי של צוות ׳רב-קו אונליין׳ בשיתוף פעולה עם סיעת "שלומי אמונים" בעיריית בני ברק – כדי שיהיה לכם כל מה שצריך לתחילת שנת הלימודים בראש שקט – במקום אחד, בלי תורים ובלי התרוצצות

מה כולל השירות?

• הנפקת כרטיסי רב-קו חדשים – ללא עלות

• עדכון פרופיל נוער לילדים (בהצגת ספח תעודת זהות של ההורה)

• עדכון פרופיל גיאוגרפי לתושבי בני ברק

בהצגת תעודת זהות ומסמך מגורים: (חשמל/מים/ארנונה/תצהיר עו"ד)

• טעינה במקום – באשראי או מזומן

• בירור יתרה, קבלת מידע והכוונה אישית

השירות ניתן ע"י נציגים מוסמכים של ׳רב-קו אונליין׳ לאורך כל שעות הפעילות – כך שההורים מטפלים במה שצריך, והילדים נהנים מיום כיף מרהיב וחווייתי.

הפעילות תתקיים ברחוב נורוק 31, בני ברק | מתחם שפרינג בימים א'-ג', ט״ז–י״ח באב (10-12.08) בין השעות: 10:00–20:00

דרכי הגעה נוחות: קווים 2, 4, 5, 6 – תחנת נורוק/הרב גניחובסקי

׳רב-קו אונליין׳ – קרוב אליך גם בחופשה כי כשחוזרים לשגרה – חשוב לוודא שיש איך לנסוע.

כל השירותים. במקום אחד. בזמן שנוח לך.

