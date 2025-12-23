כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו הבוקר (שלישי) לדרך אם המושבות בבני ברק בעקבות דיווח על תאונת דרכים קטלנית, בה נפגע רוכב אופניים חשמליים מרכב חולף.

כונני ההצלה ביצעו בדיקות רפואיות בגבר כבן 30 עם חבלה רב מערכתית, אך בשל אופי הפציעות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום. בוחני משטרת התנועה שהגיעו לזירה פתחו בחקירת התאונה הקטלנית.

חובש הצלה ידידיה פרידמן מדווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי רוכב אופניים חשמליים, גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך למרבה הצער בשל אופי הפציעות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום".