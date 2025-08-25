כיכר השבת
בשורה לנוסעים

לאחר למעלה משבוע של כאוס: רכבת ישראל חוזרת לשגרת פעילות

לאחר למעלה משבוע של תקלות ואי סדר, רכבת ישראל הודיעה כי תנועת הרכבות תחודש היום כסדרה בכלל קווי הנסיעה ברחבי הארץ | תחנת ת"א השלום צפויה לחזור לשירות, ותנועת הרכבות באזור ת"א ורחבי הארץ תחזור לסדרה | כל הפרטים (תחבורה)

תחנת רכבת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר למעלה משבוע של תקלות ואי סדר, רכבת ישראל הודיעה כי תנועת הרכבות תחודש היום (שני) כסדרה בכלל קווי הנסיעה ברחבי הארץ. כבר היום צפויה לחזור לשירות תחנת ת"א השלום, ותנועת הרכבות באזור ת"א ורחבי הארץ תחזור לסדרה.

על פי הודעת רכבת ישראל, תנועת הרכבות חוזרת לסדרה לאחר שבימים האחרונים עבדו צוותי הרכבת בכלל המוקדים על מנת לסיים את העובדות החיוניות במהירות המרבית ולהחזיר את תנועת הרכבות לסדרה.

אתמול, לראשונה מאז הקדמת העבודות באזור ת״א, רכבות מכיוון דרום הגיעו עד לתחנת ת"א ההגנה. החל מאתמול גם תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב נפתחו מחדש לשירות.

להלן עדכונים חשובים לנוסעים:

  • קו אשקלון-בנימינה יסתיים באופן זמני בתחנת הרצליה (במקום בנימינה). נוסעים בקו זה שיעדם צפונית לתחנת הרצליה יבצעו החלפת רכבות בתחנה זו וימשיכו ליעדם.
  • לא תופעלנה רכבות ישירות (ללא החלפה) בקו כרמיאל-באר שבע. תתאפשר נסיעה בין התחנות באמצעות החלפת רכבות. הרכבות הישירות צפויות לשוב לפעילות בתאריך 1.9.25.
  • ייתכנו עיכובים קלים בלוחות הזמנים, בשל תוספת עצירות ביניים לחלק מהרכבות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתחבורה ציבורית:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר