לאחר למעלה משבוע של כאוס: רכבת ישראל חוזרת לשגרת פעילות

לאחר למעלה משבוע של תקלות ואי סדר, רכבת ישראל הודיעה כי תנועת הרכבות תחודש היום (שני) כסדרה בכלל קווי הנסיעה ברחבי הארץ. כבר היום צפויה לחזור לשירות תחנת ת"א השלום, ותנועת הרכבות באזור ת"א ורחבי הארץ תחזור לסדרה.
על פי הודעת רכבת ישראל, תנועת הרכבות חוזרת לסדרה לאחר שבימים האחרונים עבדו צוותי הרכבת בכלל המוקדים על מנת לסיים את העובדות החיוניות במהירות המרבית ולהחזיר את תנועת הרכבות לסדרה.
אתמול, לראשונה מאז הקדמת העבודות באזור ת״א, רכבות מכיוון דרום הגיעו עד לתחנת ת"א ההגנה. החל מאתמול גם תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב נפתחו מחדש לשירות.
להלן עדכונים חשובים לנוסעים:
- קו אשקלון-בנימינה יסתיים באופן זמני בתחנת הרצליה (במקום בנימינה). נוסעים בקו זה שיעדם צפונית לתחנת הרצליה יבצעו החלפת רכבות בתחנה זו וימשיכו ליעדם.
- לא תופעלנה רכבות ישירות (ללא החלפה) בקו כרמיאל-באר שבע. תתאפשר נסיעה בין התחנות באמצעות החלפת רכבות. הרכבות הישירות צפויות לשוב לפעילות בתאריך 1.9.25.
- ייתכנו עיכובים קלים בלוחות הזמנים, בשל תוספת עצירות ביניים לחלק מהרכבות.
